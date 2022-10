Zakopiańska architektura z własną wystawą plenerową na Krupówkach

Do końca roku na zakopiańskich Krupówkach można oglądać wystawę pt. "W stronę Nowego Zakopanego - Architektura".

Od 19 października do 31 grudnia br. – na dole Krupówek, przy kawiarni Samanta można oglądać wystawę plenerową poświęconą zakopiańskiej architekturze „W stronę Nowego Zakopanego – Architektura”.

Wystawa jest próbą wskazania dobrej architektury w Zakopanem ostatnich dwóch dekad.

– To próba indywidualna, wypracowana w trakcie spotkań z architektami, zakopiańczykami, lekturami, a przede wszystkim dzięki wieloletnim spacerom po mieście. Jest niepełna, krzywdząca, ale taka jest natura wyboru. Wystawa opowiada, ale może też być inspiracją, nagrodą, wskazaniem – to ważne metody edukacji, której w dziedzinie estetyki, w ostatnich dziesięcioleciach zaniechaliśmy. Zachęcamy Państwa do oglądania i dyskutowania. Chcemy krytyki i komplementów. Jeśli mimo wszystko kochamy to miasto – rozmawiajmy – przeczytamy w zaproszeniu Muzeum Tatrzańskiego, z którego inicjatywy powstał projekt badawczy „Nowe Zakopane”.