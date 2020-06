Zakupy w dobie pandemii. To jedyna galeria w Polsce z takim certyfikatem

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Bonarka już z początkiem marca podjęła kompleksowe działania zwiększające bezpieczeństwo na jej terenie. Wysiłek centrum spotkał się z uznaniem na arenie międzynarodowej. Bonarka jestem pierwszym i do tej pory jedynym obiektem handlowym w Polsce wyróżnionym Certyfikatem Zgodności COVID-19 przyznawanym przez SAFE Shopping Centers.

Bonarka otrzymała jako pierwsza i jedyna galeria handlowa w Polsce Certyfikat Zgodności COVID-19 uzyskując bardzo wysokie noty. Szwedzka organizacja SAFE Shopping Centers uhonorowała centrum za przestrzeganie najwyższych światowych standardów bezpieczeństwa w czasie pandemii.

SAFE Shopping Centers jest niezależną instytucją, która wspiera centra handlowe na całym świecie w zakresie bezpieczeństwa i doradztwa kryzysowego. Ściśle współpracuje m.in. z Nordycką Radą Centrów Handlowych (Nordic Council of Shopping Centers) i Polską Radą Centrów Handlowych. Wydawany przez nią Certyfikat Zgodności COVID-19 jest gwarancją przestrzegania przez galerię handlową najwyższych standardów bezpieczeństwa w czasie pandemii.

– Bezpieczeństwo Klientów i użytkowników centrum zawsze było naszym priorytetem – mówi Jakub Zde-belak Dyrektor Centrum Handlowego Bonarka – Po ogłoszeniu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce natychmiast wdrożyliśmy program przystosowujący obiekt do nowych wyzwań. Nasi Klienci bardzo doce-niają nasze działania. Świadczy o tym wysoki footfall, który od 4 maja sukcesywnie się zwiększa. Po otrzymaniu Certyfikatu Zgodności COVID-19 spodziewamy się jeszcze większej frekwencji.

Bonarka dba o bezpieczeństwo na dwóch płaszczyznach - sanitarno-higienicznej i informacyjnej. Na jej terenie regularnie przeprowadzane są dezynfekcja i wietrzenie powierzchni wspólnych oraz ozonowa-nie toalet. Każdego dnia przed otwarciem i po zamknięciu stosowana jest dezynfekcja z użyciem rozpylaczy elektrostatycznych, co znacznie zwiększa skuteczność tych zabiegów. W strefie foodcourt wprowa-dzono 2-metrowe odstępy między stolikami i dodatkową dezynfekcję stolików i tac restauracyjnych po zakończeniu wizyty każdego klienta z użyciem specjalistycznych środków. Nowością są innowacyjne dozowniki do dezynfekowania rąk. Zastosowane w nich rozwiązania umożliwiają bezdotykowe pobieranie płynu, co dodatkowo znacznie zwiększa komfort i bezpieczeństwo ich użytkowania. Dozowniki znajdują się na pasażach i w strefie gastronomicznej.

Dopełnieniem procedur sanitarno-higienicznych jest kampania informacyjna #BezpieczeństwowCentrum. Jej cechą charakterystyczną są uśmiechnięte emotikony w maseczkach, które przypominają o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa m.in. o zakrywaniu ust i nosa oraz zachowywaniu odległości co najmniej 2 m od drugiej osoby. Wesołe buźki życzą także smacznego na świeżo zdezynfekowanych stolikach.

Bonarka w czasie pandemii podejmuje wszelkie środki ostrożności, żeby zapewnić swoim Klientom i pra-cownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa. Przestrzega najlepszych międzynarodowych praktyk i standardów. Certyfikat Zgodności COVID-19 wydawany przez SAFE Shopping Centers potwierdza, że centrum jest wzorowo przygotowane do funkcjonowania w nowych warunkach.