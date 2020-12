Zaprojektowali grę, która uczy ekologii

Kolektyw artystyczno-produkcyjny Mamy Projekt we współpracy z ilustratorką Kają Kają z Młode Studio oraz ekspertami edukacji online MishMash Tips stworzył grę, której głównym celem jest edukacja ekologiczna.

REKLAMA

Klikaj i ratuj świat naprawdę – twórcy edukacyjnej internetowej gry EkoEksperymentarium.pl zachęcają do odwiedzenia wirtualnego domu pełnego zagadek, dzięki którym najmłodsi uczą się dbać o świat przez najprostsze domowe czynności: zakupy, mycie czy sprzątanie. Unikatowe połączenie dobrego designu, zabawy i prostego przekazu sprawiają, że ekogra to wygodne narzędzie dla nauczycieli i ciekawa propozycja dla rodziców, chcących mądrze spędzić weekendowe przedpołudnie z dziećmi.

Do tej pory nie było gry, która w zabawny i przystępny sposób uczyłaby dzieci segregowania śmieci czy wyjaśniała im zawiłości śladu wodnego. Kolektyw Mamy Projekt proponuje online’ową zabawę, która przez rozwiązywanie łamigłówek uczy zasad ekologii. Jest ona rozwinięciem realizowanego od kilku lat projektu EkoEksperymentarium. – Pokazujemy, że drobne, powtarzalne czynności nie są trudne, a mogą bardzo wiele zdziałać – wyjaśnia Joanna Studzińska z Mamy Projekt, który pod marką EkoEksperymentarium zrealizował dwie wystawy opowiadające o ekologii i wodzie, prezentowane w kilkunastu miastach w Polsce. – Zależy nam, by docierać tam, gdzie są nasi odbiorcy. Stąd pomysł, by przenieść się do internetu i dać wartościowe materiały rodzicom i nauczycielom. Ale przede wszystkim dzieciom – dodaje.

Jak grać?

Wystarczy wejść na stronę ekoeksperymentarium.pl i dostać się do wirtualnego domu, którego mieszkańcy podpowiadają, jak dbać o świat na co dzień. Na początek autorzy projektu zapraszają do łazienki i kuchni, gdzie ukryte są zagadki. Każde pomieszczenie to około pół godziny zabaw i łamigłówek. – Gra jest mega! Od razu mi się spodobała. Najfajniejszy jest domek i rodzinka. W łazience udało mi się zaoszczędzić dużo wody, a w kuchni dowiedziałam się, po co tak naprawdę trzeba segregować śmieci i dlaczego trzeba zwracać uwagę na to, co się kupuje – mówi 10-letnia Blanka Szywała, która pomagała w testowaniu gry.

Ekoeksperymentarium podaje trudne tematy w przystępny sposób, bo jak podkreślają jego twórcy – kluczem do sukcesu jest wyjaśnienie złożonych kwestii, łatwym językiem i z użyciem odniesień do codzienności. Dzięki temu dziecko może porównać zadania z gry, z własnymi przyzwyczajeniami.