Zaskakujące połączenie sztuki i technologii. Telewizor na Aukcji Nowej Sztuki

Już w najbliższy piątek 15 stycznia w domu aukcyjnym Art in House zadebiutuje telewizor Samsung The Frame, który można będzie wylicytować wraz obrazem Wojciecha Brewki i jego cyfrową wersją. – W zależności od natężenia światła w pokoju, obraz będzie stawał się bardziej matowy i przygaszony w ostrym słońcu albo nasycony o zmroku. Dzięki temu będzie wtapiał się w ścianę i skutecznie imitował analogowy obraz, także dzięki ramie – tłumaczy sam artysta.

REKLAMA

Ostatnie wydarzenia na świecie sprawiły, że mamy znacznie ograniczony dostęp do sztuki. Muzea oraz inne ośrodki kultury pozostają zamknięte od kilku miesięcy. Część z nich udostępnia swoje zbiory w formie wirtualnej. Niestety podglądanie znakomitych malarskich arcydzieł na małym ekranie smartfona czy nawet laptopa nie daje wrażenia prawdziwego obcowania ze sztuką. Znacznie lepsze warunki do podziwiania dzieł malarskich w domu zapewnia telewizor Samsung The Frame, który dzięki świetnej jakości obrazu QLED oddaje bogactwo koloru i detali.

The Frame to koncept telewizora, który w sposób niezwykły łączy sztukę i technologię, stając się integralną częścią salonu. Po włączeniu Trybu Sztuka na ekranie możemy wyświetlić kolekcję dzieł sztuki lub wgrać własne zdjęcia. Z kolei dzięki płatnej subskrypcji Art Store, można dodatkowo zyskać dostęp do ponad 1400 prac ze znanych na całym świecie muzeów i galerii, takich jak Prado w Madrycie, muzeum Albertina w Wiedniu, galerii Tate Modern w Londynie czy muzeum Van Gogha w Amsterdamie.

Możliwości telewizora zainspirowały artystę Wojciecha Brewkę, współzałożyciela galerii Officyna Art & Design i Stowarzyszenia Propaganda Sztuki, który aktywnie działa na rzecz popularyzacji sztuki. Efekt tej inspiracji – obraz „Night Cruising”, wraz z jego cyfrową wersją i telewizorem Samsung The Frame o przekątnej 55 cali, będzie można wylicytować podczas pierwszej tegorocznej Aukcji Nowej Sztuki.

– W zależności od natężenia światła w pokoju, obraz będzie stawał się bardziej matowy i przygaszony w ostrym słońcu albo nasycony o zmroku. Dzięki temu będzie wtapiał się w ścianę i skutecznie imitował analogowy obraz, także dzięki ramie – tłumaczy Wojciech Brewka.

Aukcja odbędzie się już w najbliższy piątek 15 stycznia o godz. 19.30 w Domu Aukcyjnym Art in House. Istnieje możliwość licytacji online – za pośrednictwem portalu Onebid.pl. Osoba, która wygra licytację, otrzyma nie tylko oryginalne płótno, lecz także jego cyfrową wersję wraz z telewizorem.