Zero Waste Design przekaże fotele i biurka ukraińskim dzieciom

Branża projektantów i architektów pomaga Ukraińcom jak może. Kolektyw Zero Waste Design zdecydował, że przekaże 200 szt. foteli i biurek do nauki dla ukraińskich dzieci w wieku szkolnym.

W odpowiedzi na dużą grupę dzieci w wieku szkolnym przybywającą do naszego kraju, Zero Waste Design przekaże zestaw mebli do nauki. Trwa zgłaszanie zapotrzebowań.

Tak o sobie mówi Zero Waste Design: Jesteśmy kolektywem osób, które chcą zmiany. Zmiany podejścia do projektowania wnętrz komercyjnych na to, które ma na uwadze przyszłość naszego środowiska. Oferujemy elementy wyposażenia wnętrz zgodne z ideą zero-waste.

Tutaj rozmowa z CEO Zero Waste Design, Bartoszem Chmielewskim.