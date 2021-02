Zielona Gdynia. Nowe parki kieszonkowe pojawią się na mapie miasta

Wykonaniem czterech parków kieszonkowych na terenie Gdyni zajmie się gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie Ekolas z Żukowa. Powstaną one na Grabówku, Pustkach Cisowskich, Leszczynkach i Pogórzu. Jest to kontynuacja realizacji zwycięskiego projektu wybranego przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019.

REKLAMA

W ramach projektu powstały już dwa parki kieszonkowe – ziołowa oaza u zbiegu ulic Miętowej i Tymiankowej na Dąbrowie oraz zielona przestrzeń przy ul. Starodworcowej w Wielkim Kacku. Kolejne parki o różnych wielkościach, z ciekawą roślinnością i małą architekturą, a także nazwą nawiązującą do charakteru danego miejsca, pojawią się na mapie Gdyni jeszcze w tym roku. We wszystkich przestrzeniach mieszkańcy znajdą jeden łączący je element – tajemniczy symbol. W każdej lokalizacji przybierze on inną formę. Do odszukania ich w przyszłości na mapie parków zachęcamy wszystkich odwiedzających.

– Parki kieszonkowe to element zielonej strategii miasta. Myślę, że nowe kieszonki nie tylko spełnią oczekiwania mieszkańców, a także ich zaskoczą, projekty są naprawdę wyjątkowe i bardzo różnorodne. Te nietuzinkowe dzielnicowe przestrzenie pojawią się w naszym mieście do końca 2021 r. Realizowane są w ramach gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego, ale także dofinansowywane przez niektóre rady dzielnic – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

„Kieszonka na kocyk” powstanie na Pustkach Cisowskich-Demptowie przy ul. Sakowicza. Ma stać się przytulnym miejscem do wypoczynku na świeżym powietrzu. Zagospodarowanie terenu planowano z myślą o użytkownikach w różnym wieku, również o osobach z niepełnosprawnościami. Charakter parku ma nawiązywać do miejsca piknikowego, rodzinnej atmosfery wśród leśnego otoczenia. Ukształtowanie terenu opiera się na układzie swobodnie przeplatających się alejek, nawiązujących kształtem do symbolu nieskończoności. Trawy ozdobne dostarczą bodźców dźwiękowych i wizualnych, a wraz z krzewami i drzewami iglastymi będą zdobić przestrzeń parku w okresie zimowym. Powierzchnia całkowita to 915 m2. Znajdzie się na niej: 5 drzew, 43 krzewy, 397 bylin, 31 roślin jednorocznych, 191 traw ozdobnych, 19 krzewinek owocowych oraz prawie 750 m2 trawnika. Na tym terenie są już: stacja rowerowa oraz stojaki na rowery. Dojdzie do tego mała architektura: 2 ławki, 2 kosze na odpadki i tablica.

„Kieszonka na fali” powstanie na Leszczynkach przy ul. Morskiej, w sąsiedztwie ul. Zakręt do Oksywia. Głównym zamierzeniem koncepcyjnym było stworzenie parku kieszonkowego w stylu organicznym, który opiera się na założeniu, że przestrzeń powinno się kształtować w analogii do natury, zacierając niejako granicę pomiędzy przyrodą a elementami antropogenicznymi. Geometria przestrzeni parku będzie płynna, plastyczna, falująca, co skojarzy się z nadmorskim charakterem Gdyni i falami omywającymi brzeg oraz ,,wyspy", które tworzą miniogrody deszczowe. Każda ,,wyspa", czyli miniogród deszczowy, dzięki zastosowaniu odpowiednich gatunków roślin posiada swój indywidualny styl - charakterystyczny kolor i strukturę. Koncepcja przewiduje również stworzenie łąk kwietnych z roślinami miododajnymi, które przyciągać będą pożyteczne owady. Powierzchnia całkowita ogrodu to 1909 m2, powierzchnia projektowanych nawierzchni: 271 m2, powierzchnia zieleni – 1638m2, w tym 455 bylin, 511 m2 łąki kwietnej, 299 m2 trawnika z rolki oraz elementy małej architektury: tablica informacyjna, 6 słupków stalowych i betonowy element ozdobny ’głaz’.