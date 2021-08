Zielona Gdynia. W mieście pojawił się kolejny park kieszonkowy

Gdynia ma kolejny park kieszonkowy. Przy ul. Steyera na Pogórzu powstała nowoczesna przestrzeni o indywidualnym charakterze, inspirowana przestrzenią kosmiczną.

– Każdy z projektów jest wyjątkowy i w pozytywnym sensie zaskakujący. W tym przypadku głównym założeniem koncepcyjnym było stworzenie nowoczesnej przestrzeni o indywidualnym charakterze, inspirowanej przestrzenią kosmiczną – wyjaśnia wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju Marek Łucyk. – To kontynuacja realizacji zwycięskiego projektu wybranego przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 – dodaje.

W koncepcji zagospodarowania parku kieszonkowego wykorzystano geometrię nawiązującą do przestrzeni kosmicznej – powstała droga łącząca pojedyncze obiekty galaktyczne. Niewielkie okrągłe miejsca odpoczynku, które symbolizują gwiazdy, wykonano z betonu luminescencyjnego, co daje oryginalny efekt dekoracyjny po zmroku.

Gwiazdy są połączone alejkami o geometrycznym układzie. Podkreślają go regularne nasadzenia roślin. Przy każdej z gwiazd stworzono inną kompozycję. Natomiast alejki mają wodoprzepuszczalną nawierzchnię.

– Każda gwiazda ma indywidualny charakter, który akcentują różne gatunki krzewów i bylin, dobrane w sposób, który zapewni efekt dekoracyjny przez cały sezon wegetacyjny. Pojawi się tam osiem drzew, 353 krzewów i 2329 bylin – mówi naczelnik Wydziału Ogrodnika Miasta Tadeusz Schenk.

Projekt, wykorzystując usytuowanie, przewiduje montaż lunety umożliwiającej obserwację nocnego nieba. Powierzchnia całkowita parku to 3040 m2, w tym nawierzchnie zajmują – 183 m2, a zieleń – 264 m2. Powstały również elementy małej architektury: cztery ławki, kosz na odpady i tablica informacyjna.

Gdyńskie Kieszonki Obywatelskie to ogólnomiejski projekt Budżetu Obywatelskiego 2019, który uzyskał drugi wynik w głosowaniu. Projekt sieci parków kieszonkowych został wypracowany na warsztatach i cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców Gdyni. Założeniem wnioskodawców było stworzenie zielonych przestrzeni, dających mieszkańcom okazję do chwili odpoczynku w otulinie kojącej przyrody. Za ich realizację odpowiada Wydział Ogrodnika Miasta. Koszt realizacji zielonych przestrzeni miejskich to niemal 630 tys. zł.