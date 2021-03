Zielona Łódź. Rekordowa liczba zielonych projektów w Budżecie Obywatelskim

103 projekty związane z zielenią i ochroną zwierząt – VIII edycja Budżetu Obywatelskiego pokazała na czym mieszkańcom Łodzi najbardziej zależy. Ponad 10,5 mln będzie kosztowała realizacja wszystkich zielonych i pro-zwierzęcych projektów.

A co się wśród nich znalazło? Nowe nasadzenia – w parkach, w pasach drogowych, na zieleńcach, projekty dla zwierząt – i tych udomowionych i dzikich, a także projekty dotyczące sportu, rozrywki, odpoczynku w zielonej przestrzeni.

– Najbardziej nas cieszy zieleń przyuliczna. Kilka dużych ciągów ulicznych łodzianie pomyśleli o tym, by obsadzić zielenią – Bandurskiego, Zgierską, Józefiaka, czy chociażby aleja Kościuszki. Tutaj kiedyś, historycznie był pasaż w środku ulicy – mówi Maciej Riemer, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu UMŁ.

Co roku olbrzymią popularność zyskują projekty związane z dobrostanem zwierząt. Będą realizowane projekty doposażające Schronisko dla zwierząt, Animal Patrol Straży Miejskiej, czy Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Ale oprócz nich wygrały także mniejsze przedsięwzięcia, równie istotne w mieście, z punktu widzenia chociażby bioróżnorodności – jak na przykład nasadzenia roślin miododajnych, czy projekt „Adoptuj pszczołę” – w ramach którego zorganizowany zostanie cykl warsztatów, w ramach których mieszkańcy dowiedzą się jak dbać o te pożyteczne owady oraz w jaki sposób prowadzić niewielką pasiekę na terenach miejskich.

– Chcąc włączyć mieszkańców jeszcze mocniej w ten proces, pomyśleliśmy, żeby niektóre z tych zadań, które się do tego dobrze nadają, włączyć mieszkańców w wybór koncepcji wykonania tych zadań, nie tylko w porozumieniu z wnioskodawcami, ale także z mieszkańcami, z wykorzystaniem platformy vox populi, czy Facebooka – mówi Maciej Riemer.

– Chcemy przede wszystkim pytać mieszkańców o to, co chcieliby widzieć na swojej codziennej drodze do pracy, czy po prostu w trakcie spacerów. Mimo, że pasy drogowe to dość trudny teren dla roślin, to są ekstremalne warunki, zwłaszcza zimą, to mamy dość szeroki wachlarz roślin, które sprawdzają się w trudniejszych warunkach, to chcielibyśmy zapytać mieszkańców, czy bardziej zależy im na pięknym kwitnieniu w środku lata, czy na przykład, bardziej zależy im na tym, żeby te rośliny pojawiały się wiosną, wtedy kiedy jesteśmy bardziej spragnieni koloru i zieleni. Będziemy proponować różne kompozycje mieszkańcom – mówi Aleksandra Sztuka, zastępca dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska UMŁ.

Pierwsze głosowanie jeszcze w marcu. Informacje na temat głosowań pojawią się na stronie urzędu miasta w zakładce budżetu obywatelskiego oraz na ekoportalu.