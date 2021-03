Zielona Łódź. W mieście powstaną nowe łąki kwietne

W łódzkich parkach w najbliższym czasie pojawi się pięć nowych łąk kwietnych. Ich powierzchnia to prawie 2 tysiące metrów kwadratowych. W Łodzi będzie więc zielono.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to coraz bardziej popularny na świecie obszar działań przedsiębiorców, którzy chcą zadbać nie tylko o swoje firmy, ale i ich otoczenie. Również w Łodzi CSR to nie tylko hasło, a to tym razem za sprawą firm Giardini i Łąki Kwietne Karol Podyma, dzięki którym w najbliższym czasie przybędzie pięć łąk kwietnych

Projekt obejmuje utworzenie pięciu łąk kwietnych w parkach: Podolskim i Źródeł Olechówki, skwerach: Jagiełły i Kolbego oraz na zieleńcu przy Akademii Sztuk Pięknych. Ich powierzchnia to prawie 2 tysiące metrów kwadratowych, a łączna wartość nasion i prac podarowanych miastu przez przedsiębiorców to ponad 43 tysiące złotych. Rozpoczęły się już prace związane z przygotowaniem terenu, a po trzech tygodniach nasiona łąk zostaną wysiane.

–Jesteśmy z Łodzi i postanowiliśmy zrobić coś dla naszego miasta i łodzian. Za kilka tygodni urządzone przez nas tereny rozkwitną i będą cieszyć oko mieszkańców – zaznaczył Kamil Hamrin z Giardini Polska.

Podjęta współpraca wpisuje się zarówno w postanowienia zaproponowanego przez prezydent Miasta Łodzi Hannę Zdanowską EKOpaktu dla Łodzi, jak i nowej strategii miasta.

– Dzięki zaangażowaniu firm Giardini i Łąki Kwietne powstają nie tylko same łąki kwietne, ale powstaje cały szlak edukacyjny punktów bioróżnorodności, które z jednej strony będą edukować łodzian o tym jak ważny jest to obszar, a z drugiej będą na co dzień cieszyć ich oko. Zachęcamy przedsiębiorców do podejmowania współpracy w tych jakże ważnych dzisiaj obszarach ochrony klimatu – powiedział Maciej Riemer, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu w Urzędzie Miasta Łodzi.

Same łąki kwietne to coraz bardziej popularne rozwiązanie w miastach, które postulują sami mieszkańcy. Jak mówi Karol Podyma z firmy Łąki Kwietne: Jest to rozwiązanie bardzo oszczędne, ponieważ wymaga koszenia tylko raz lub dwa w roku. Ponadto pozwala nam to zadbać o przyrodę, w szczególności lepiej zachowywać wodę oraz troszczyć się o owady zapylające, dla których warunki życia są dzisiaj utrudnione przez chemizację rolnictwa i zanikanie zbiorowisk roślinnych na wsiach. Nade wszystko jednak łąki kwietne upiększają teren, stąd pomysł, aby właśnie taki prezent przekazać łodzianom.

Departament Ekologii i Klimatu UMŁ zapewnia, że to kolejny i nieostatni tego typu projekt realizowany wspólnie z biznesem.