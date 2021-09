Zielony Lublin. Nowa szata roślinna w krajobrazie miasta

Nowe drzewa, krzewy, byliny, trawy ozdobne i róże pojawią się w Lublinie. Miasto przygotowuje się już do jesiennych nasadzeń nowej zieleni. Część z nich to realizacja zadań z Zielonego Budżetu 2019 i 2020.

– Co roku nasze miasto zyskuje nowe zielone przestrzenie. Dużą popularnością cieszą się aranżacje skwerów na osiedlach oraz przyuliczne szpalery drzew. W ramach tegorocznych nasadzeń pojawią się też żywopłoty i zieleń izolacyjna, czyli naturalne parawany, które tłumią hałas uliczny, zatrzymują podmuchy wiatru oraz są źródłem cienia. Z czasem stają się także cennym siedliskiem ptaków i owadów, a także schronieniem dla mniejszych zwierząt – mówi Hanna Pawlikowska, miejski architekt zieleni.

Na terenie Lublina zostanie zasadzonych 176 drzew, 6392 krzewy, 1448 traw i bylin oraz 2701 róż. Z tej puli ponad 2,3 tys. sadzonek krzewów liściastych, iglastych i traw ozdobnych pojawi się na Czechowie przy al. Smorawińskiego oraz ul. Szeligowskiego – tu oprócz krzewów i traw zostanie posadzonych również 13 brzóz pożytecznych. Przy ul. Nowy Świat pojawią się aranżacje roślinne składające się z pięciorników, tawuł, róż oraz traw (trzcinników i kostrzew sinych). Na al. Tysiąclecia obok Zamku Lubelskiego trafi ponad 350 irg błyszczących oraz ponad 500 róż, ul. Biernackiego – 528 śnieguliczek, ul. Herbową – 3 świerki kłujące i 2 jodły kalifornijskie, a na ul. Wodopojną – 282 róże. Na ul. Franczaka Lalka zostanie posadzonych 39 lip drobnolistnych.

Pozostałe nasadzenia, które zamówi miasto, to realizacja projektów Zielonego Budżetu, z których część to nasadzenia zieleni przyulicznej, a pozostałe to rewitalizacja lub uzupełnienie skwerów, żywopłotów oraz zieleni ochronnej. Dużym projektem będzie objęta ul. Zelwerowicza, gdzie na odcinku od ul. Koncertowej do Poligonowej zostanie zasadzony szpaler 47 klonów zwyczajnych uzupełnionych krzewami, bylinami oraz trawami (416 irg, 436 tawuł i 288 trzcinników). W ramach projektu „Zazielenienie Gęsiej”, wzdłuż ulicy Gęsiej do skrzyżowania z ulicą Koralową zostanie posadzonych 6 klonów oraz ponad tysiąc róż i traw ozdobnych. Nasadzenia pojawią się również na ul. Sierpińskiego na Dziesiątej, gdzie na odcinek od ul. Zamenhofa do Świętochowskiego trafi 9 grusz drobnoowocowych, 6 czeremch, 267 tawuł japońskich oraz 456 róż. Przy ul. Zygmunta Augusta zostanie posadzonych 10 lip szerokolistnych, 18 grusz drobnoowocowych, 89 berberysów koreańskich oraz 63 tawuły.

Nowa zieleń trafi również na ul. Filaretów z projektu zakładającego poprawę walorów „Alei Rzeźb” na tej ulicy. Na odcinku pomiędzy ul. Pana Tadeusza a Rymwida zostanie zasadzonych 21 jabłoni, 101 hortensji oraz 180 porzeczek alpejskich. Trafiły tam też dwie nowe ławki. Urozmaicony zostanie skwer przy placu zabaw na ul. Jastrzębiej – trafi tam 10 kolkwicji chińskich i 171 tawuł japońskich. „Różany Zakątek” pojawi się na ul. Tymiankowej, na miejskiej działce obok przychodni, gdzie zgodnie z założeniami projektu zostaną posadzone 2 klony kuliste otoczone miniaturowymi różami. W ramach kontynuacji nasadzeń na skwerze rekreacyjno-wypoczynkowym w dzielnicy Węglin Południowy w rejonie ul. Szczecińskiej będą wykonane izolacyjne i ozdobne nasadzenia pęcherznic, tawuł i śnieguliczek. Na ul. Marii Curie-Skłodowskiej w ramach projektu „Skłodowska – krok w stronę natury” trafi ponad 800 irg błyszczących.

Na nową zieleń Miasto prowadzi aktualnie dwa postępowania przetargowe. Wyłonieni w nich wykonawcy będą zobowiązani do realizacji nasadzeń w okresie jesiennym.