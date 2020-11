Zielony Poznań. Pierwsze drzewa za wyborczą frekwencję ozdobiły Ławicę i Strzeszyn

Nowe nasadzenia lip, wiśni i dębów na dwóch poznańskich osiedlach są nagrodą za zwycięstwo w profrekwencyjnej akcji zorganizowanej przez miasto. Jedno z drzew na Strzeszynie symbolicznie posadził Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Przed II turą wyborów prezydenckich miasto ogłosiło akcję zachęcającą mieszkańców do udziału w głosowaniu. Jej zasady były proste: na osiedlu, które uzyska najwyższą frekwencję, zasadzonych zostanie tyle drzew, ile punktów procentowych będzie ona wynosiła. 12 lipca najliczniej do urn poszli mieszkańcy Ławicy i Strzeszyna. Frekwencja wyborcza na tych osiedlach była jednak do siebie bardzo zbliżona i wyniosła kolejno - 82,88 proc. i 82,48 proc. Z uwagi na niewielką różnicę prezydent Jacek Jaśkowiak zdecydował, że Miasto posadzi nowe drzewa na dwóch osiedlach, a nie tak jak pierwotnie planowano na jednym.

Zarząd Zieleni Miejskiej wykonał pierwsze nasadzenia tzw. drzew frekwencyjnych na Ławicy. W Lasku Marcelińskim posadzono 35 lip drobnolistnych. Z kolei na teren przy ul. Wyszomierskiej/Okoneckiej zlokalizowano 9 śliw wiśniowych.

Kolejne drzewa pojawiły się na Strzeszynie, nieopodal skrzyżowania ul. Literackiej z Hezjoda. W tym tygodniu posadzono tam 36 dębów czerwonych. Ostatniego z nich symbolicznie posadzili Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania oraz Dominika Zenka-Podlaszewska, przewodnicząca Zarządu Osiedla Strzeszyn.

– Dziękuję mieszkańcom Strzeszyna i Ławicy za tak duże zaangażowanie podczas wyborów. Nagrodą są szlachetne gatunki drzew, których korony w przyszłości dadzą mieszkańcom cień i miejsce do wypoczynku, a jednocześnie wpłyną pozytywnie na jakość powietrza – mówił prezydent Jacek Jaśkowiak.

Nasadzenia na Strzeszynie dają początek alei drzew, która ma ciągnąć się od terenu wokół krzyża przy ul. Literackiej aż do ul. Homera. W przyszłości aleja ma osiągnąć długość ok. 660 m.

–Dzięki mobilizacji mieszkańców wygraliśmy piękne, dorodne drzewa. Chcę podziękować Zarządowi Zieleni Miejskiej za wspaniałą współpracę. Błyskawicznie udało nam się zamienić zaniedbany fragment osiedla w naszą perełkę – powiedziała Dominika Zenka-Podlaszewska, przewodnicząca Zarządu Osiedla Strzeszyn. Kolejne tereny Strzeszyna są zagospodarowywane. Wraz z rozwojem naszej części miasta potrzebujemy dużych terenów zieleni, szczególnie w dobie zmian klimatycznych.

Łącznie oba osiedla ozdobi 166 drzew. Pozostałe nasadzenia odbędą się w przyszłym roku, najprawdopodobniej jesienią, kiedy drzewa wchodzą w okres spoczynku. Mają one wtedy lepsze warunki do ukorzenienia się i są mniej narażone na suszę. Drzewa przez pierwsze lata będą miały zapewnioną opiekę pielęgnacyjną.

Miejsca nasadzeń pozostałych drzew na Ławicy nie są jeszcze znane. Trwają analizy mapy sieci mediów. Ponadto lokalizacja musi uwzględniać uwarunkowania techniczne oraz wpisywać się w krajobraz.

Najwyższą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich mogły pochwalić się osiedla: Ławica - 82,88 proc., Strzeszyn - 82,48 proc., Umultowo - 81,03 proc., Junikowo - 80,32 proc., Stare Winogrady - 80,08 proc.

W stolicy Wielkopolski frekwencja wyniosła 75,43 proc. W II turze była wyższa o 2,58 proc. w stosunku do tej z 28 czerwca. Głosy w Poznaniu oddało ponad 9300 wyborców więcej niż w I turze wyborów. Wtedy do urn poszło 72,85 proc. uprawnionych. Dla porównania podczas wyborów prezydenckich w 2015 roku frekwencja w ponownym głosowaniu wyniosła 63,20 proc.