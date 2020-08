Złota 44 nawiązuje współpracę z Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych

Już od momentu powstania projektu Złotej 44 autorstwa jednego z najwybitniejszych współczesnych architektów, Daniela Libeskinda, było jasne, że apartamentowiec będzie miał wiele wspólnego ze współczesną sztuką. Od konstrukcji bryły po elementy wnętrz – architekt na wielu płaszczyznach łączył budownictwo z kunsztem artysty. Teraz Złota 44 nawiązała współpracę z Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych przy Zachęcie.

Ta synergia zauważalna jest już od wejścia – lobby budynku zaprojektowane przez samego Daniela Libeskinda łączy budynek z miastem, a jego wyjątkowy charakter zapowiada to co znajdziemy w luksusowych wnętrzach tej najwyższej w Unii Europejskiej mieszkalnej wieży – naturalne materiały, najlepszej jakości wykończenie i sztukę, która zamknięta we wnętrzu apartamentów przeobraża je w prywatne galerie. W apartamentach pokazowych znajdziemy realizacje między innymi Oskara Zięty, rzeźby Krzysztofa Renesa, czy obrazy Magdaleny Mosakowskiej. Współpraca Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych przy Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki podsyca połączenie Złotej 44 ze sztuką.

– Efektem współpracy pomiędzy Złotą 44 i Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych przy Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki są wspólne artystyczne przedsięwzięcia dla członków Club 44 – społeczności mieszkańców apartamentowca, dla których zaplanowano przedpremierowe pokazy wystaw, indywidualne oprowadzenia kuratorskie i projekty specjalne” - mówi Zofia Koźniewska, koordynator Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. – W tym roku ze względu na wyjątkową sytuację część spotkań i oprowadzań odbyła się w trybie online, jednak już od września planowany jest powrót do kameralnych spotkań. Oprócz organizowanych przez Zachętę wystaw w drugiej połowie roku będziemy skupiać się na stałej kolekcji Zachęty – odbędzie się kilka jej pokazów i wokół nich – spotkania tylko dla naszych członków - dodaje.

– Z uwagi na centralną, dogodną lokalizację ZŁOTEJ 44, która znajduje się w samym sercu stolicy współpraca z Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych przy Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki to świetna inicjatywa dla mieszkańców apartamentowca. Od Zachęty dzieli nas zaledwie krótki spacer. Z takiej propozycji na pewno skorzystają ci chętni, w których polu zainteresowań leżą zarówno nieruchomości jak i sztuka – to dwa popularne segmenty inwestycyjne w obecnych czasach. Zamożni Polacy coraz częściej bowiem inwestują w sztukę – mówi Michał Skotnicki, Prezes Zarządu BBI Development SA, Prezes Złotej 44.

Wystawy zaplanowane do końca roku 2020 to:

Wystawa Moniki Sosnowskiej - do 25 października 2020

Joanna Piotrowska. Zaduch. - 8 września – 06 grudnia 2020

Rzeźba. W poszukiwaniu miejsca - listopad 2020