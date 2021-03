Zmiany na stacjach SKM w Gdyni

Na dwóch stacjach SKM – Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana i Gdynia Główna zachodzą zmiany. Kasy z Dworca Podmiejskiego i przystanku Wzgórze św. Maksymiliana przenoszą się do kontenerów. Nie wynika to jednak z podążania za zyskującym na świecie popularność trendem taniego budownictwa kontenerowego. To tylko rozwiązanie czasowe.

Od 1 marca kasa biletowa przy przystanku SKM Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana funkcjonuje w kontenerze postawionym na lewo od wejścia na stację – od strony al. Zwycięstwa. Kasy zostały przeniesione z charakterystycznego punktu z bramą wiodącą do tunelu pod peronami, ponieważ budynek niszczeje. PKP S.A. ma jednak problem z rozbiórką obiektu, gdyż na jego terenie przebiega granica działek będących własnością PKP oraz działki prywatnej. Docelowo jednak kasy biletowe znikną z kontenera i znajdą się w tunelu prowadzącym na perony.

Kontenerowy dworzec

Również Dworzec Podmiejski PKP SKM Gdynia Główna przeniesie się do kontenerów. Ale to dopiero za około 14 miesięcy. Wtedy ruszy remont budynku. Początkowo na tymczasową lokalizację dworca rozważano puste lokale w pasażu pod arkadami wiodącymi do Dworca Głównego, gdyż ich właściciel, PKP S.A., ma problemy z ich wynajęciem. Jednak według SKM pomieszczenia są za małe i koszty adaptacji byłyby zbyt wysokie. Wybrano więc wariant architektury kontenerowej, podobnej do tej funkcjonującej obecnie na remontowanym Dworcu PKP Gdańsk Główny.

Tymczasowy dworzec kontenerowy stanie tuż obok wejścia głównego do budynku Dworca Podmiejskiego, przy ciągu, którym podróżni kierują się na perony. W środku znajdą się minimum trzy kasy, punkt przyjmowania reklamacji, pomieszczenie dla Straży Ochrony Kolei oraz poczekalnia. Budynek będzie funkcjonował przez około rok.

Zabytkowy dworzec

Remont budynku Dworca Podmiejskiego zaplanowano w ramach rozstrzygniętego na początku lutego przetargu o wartości ponad 62 mln zł pod nazwą „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z remontem dworca podmiejskiego i peronów na stacji Gdynia Główna", który wygrało konsorcjum T4B i Maxto Technology. Przetarg rozpisano po raz pierwszy w 2018 roku, wykonawców udało się wyłonić dopiero za trzecim razem.

Modernizacja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca ma 14 miesięcy na realizację projektu, a prace powinny zakończyć się do końca marca 2023 roku. W ramach zamówienia na wszystkich peronach pomiędzy Gdańskiem Głównym i Rumią Janowo zostaną wymienione lub zamontowane kamery monitoringu i tablice informacyjne. Perony i tory na stacji Gdynia Główna będą zmodernizowane. Dawny blask odzyska też zabytkowy budynek Dworca Podmiejskiego.

Budynek Dworca Podmiejskiego pochodzi z 1959 roku i jest częścią spójnego urbanistycznie i architektonicznie założenia dworcowego, w ramach którego łączy się poprzez pasaż handlowy z budynkiem Dworca PKP Gdynia Główna. Założenie łączące styl klasycystyczny, art-deco i modernizm powstawało w latach 1950-1959 według projektu architekta Wacława Tomaszewskiego, znanego z takich gdyńskich realizacji, jak biurowiec Bergenske (dziś Komenda Miejska Policji), Dom Marynarza Polskiego czy gmach główny Uniwersytetu Morskiego.