Zmiany w Sopocie. Miasto rozszerza ofertę żeglarską

O zupełnie nowe elementy wzbogaci się oferta żeglarska Sopotu. Pojawią się dodatkowe stanowiska cumownicze, pawilon na falochronie, który będzie pełnił funkcję sanitariatu, szatni i miejsca do przechowywania sprzętu oraz slip do wodowania jednostek.





Rozpoczęły się prace przygotowawcze inwestycji „Sopot - rozbudowa oferty sportowo-żeglarskiej" w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej", współfinansowanej ze środków unijnych: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Inwestycje rozpocznie pogłębienie toru podejściowego do pomostu pływającego. W tym celu wykonawca przygotowuje teren inwestycji, sprowadza specjalistyczny sprzęt, konieczny do realizacji zadania.

Sopocka oferta żeglarska wzbogaci się o 28 stanowiska cumownicze przy ostrodze sopockiego mola, 110,5 m pomost pływający do cumowania jednostek (wraz z niezbędnym wyposażeniem, pawilonu o powierzchni ok. 19m2 z wydzielonym pomieszczeniem WC, pływającego slipu do wodowania i wyciągania z wody małych jednostek pływających (typu Optymist), mocowanego do głowicy ostrogi mola.

Aby zrealizować te zamierzenia konieczne jest pogłębienie i oznakowanie toru podejściowego umożliwiającego bezpieczny dostęp jednostek pływających do projektowanych stanowisk cumowniczych

– Program edukacji morskiej dzieci i młodzieży w sopockich szkołach cieszy się dużym zainteresowaniem. Podobnie bogata oferta żeglarska sopockich klubów. Wkrótce powstaną nowe miejsca przeznaczone głównie dla jednostek szkoleniowych i zaplecze socjalne, które ułatwi młodym sopocianom ich przygodę z żeglarstwem - mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim wiceprezydentka Sopotu.

– Chcemy nadal rozwijać program edukacji morskiej w Sopocie. Staramy się pozyskać środki europejskie by zwiększyć dostępność zajęć pozalekcyjnych dla naszych uczniów. Stale udoskonalamy infrastrukturę żeglarską, m.in. w tym roku planujemy remont sanitariatów w marinie na molo – dodaje wiceprezydentka.

W kwietniu rozpoczynamy remont i modernizacje sanitariatów dla użytkowników Mariny w Sopocie. Obecnie do dyspozycji użytkowników są 2 sanitariaty (toaleto-łazienki) po modernizacji uzyskamy dodatkowe 3 pomieszczenia (czyli łącznie 5). Znacząco wpłynie to na zwiększenie komfortu dla przypływających żeglarzy i podniesie jakość obsługi w sopockiej marinie.