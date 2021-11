Znana marka wnętrzarska wprowadza pierwszą kolekcję ze zrównoważonych materiałów

Znana marka wnętrzarska, Westwing, wprowadza na rynek swoją pierwszą zrównoważoną kolekcję. Do produkcji We Care by Westwing Collection wykorzystano materiały z certyfikatami organizacji takich, jak FSC, GOTS i GRS.

Westwing wprowadza na rynek WE CARE by Westwing Collection, pierwszą kolekcję marki wykonaną z wyselekcjonowanych, zrównoważonych materiałów.

W skład nowej kolekcji wchodzą duże meble, takie jak sofy i komody, jak również mniejsze elementy, jak lampy i tekstylia.

Główne materiały użyte do produkcji tej kolekcji otrzymały certyfikaty zrównoważonego rozwoju od wiodących i najbardziej wiarygodnych organizacji w tej dziedzinie, takich jak FSC, GOTS i GRS.

– Chcemy zainspirować naszych klientów do stworzenia domu, w którym zrównoważony rozwój zajmuje szczególne miejsce – mówi Erasmia Kitou, szefowa działu zrównoważonego rozwoju w Westwing. –To tylko pierwszy krok na długiej drodze ku bardziej zrównoważonej przyszłości dla Westwing Collection – dodaje.

Od dużych mebli, takich jak sofy i komody, po mniejsze elementy, takie jak lampy i tekstylia, projektanci Westwing stworzyli ponadczasową kolekcję, która jest nie tylko piękna, ale jest też po to, by trwać. Neutralne kolory i eleganckie kształty sprawiają, że kolekcja WE CARE by Westwing Collection bez problemu wkomponuje się w każde wnętrze.

- meble wykonane z drewna pochodzącego z odpowiedzialnie zarządzanych lasów

- tekstylia wykonane z bawełny organicznej

- dywany wykonane w minimum 50% z materiałów pochodzących z recyklingu

- łóżka z materacami typu boxspring z certyfikatem Nordic Swan Ecolabel

- produkty wykonane z włókien naturalnych, takich jak juta.

– Każdy krok w kierunku bardziej zrównoważonego stylu życia jest ważny, a kolekcja WE CARE by Westwing Collection to nasz pierwszy mały wkład – mówi Ale Tobler, Westwing Collection Creative Director.

W odniesieniu do Westwing Collection, Westwing współpracuje wyłącznie z dostawcami, których wyniki w zakresie ochrony środowiska i spraw społecznych są oceniane zgodnie z międzynarodowymi standardami (BSCI, SMETA, SA8000). Celem jest dalsza strategiczna współpraca z dostawcami, którzy pozyskują surowce w sposób zrównoważony, którym zależy na zrównoważonym rozwoju tak samo jak Westwing i z którymi firma może z powodzeniem wyruszyć w podróż w tym kierunku.

Poprzez kolekcję WE CARE by Westwing Collection, Westwing chce zainspirować swoich klientów do dokonywania bardziej świadomych wyborów. Przed nami jeszcze długa droga, ale jest to początek działań firmy. Westwing posiada zespół ds. zrównoważonego rozwoju, którego zadaniem jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju swoich produktów i łańcucha dostaw, a także zespół ds. zrównoważonego rozwoju korporacyjnego, który kieruje ogólną strategią zrównoważonego rozwoju. Wysiłki w tym zakresie zostaną przedstawione w pierwszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju, który zostanie opublikowany w marcu 2022 roku.