Znana sieć otwiera sklepy. We wnętrzach jest nowocześnie i bezpiecznie

Znana sieć hiperkmarketów otworzyła dwa sklepy - w Bełchatowice i Bielsku-Białek. Ten pierwszy to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w mieście. Wnętrza są nowoczesne, kompaktowe, ze strefami ułatwiającymi zakupy. Na działach świeżych zamontowano kurtyny zapewniające bezpieczeństwo w dobie pandemii.

W środę 30 września 2020 r. rozpoczął działalność po przeprowadzce długo oczekiwany hipermarket Carrefour w bełchatowskiej Galerii Olimpia. Tego samego dnia otworzył się ponownie hipermarket Carrefour w CH Sarni Stok w Bielsku-Białej. Oba sklepy mają nowoczesny wystrój wnętrz.

Wnętrza dostosowane do wygodnych zakupów

Hipermarket Carrefour w Bełchatowie przeniósł się do nowej lokalizacji w Galerii Olimpia. Ten należący do formatu classic hipermarket zyskał dodatkowe 400 mkw. i w sumie dysponuje 3550 mkw. powierzchni sprzedaży. Bełchatowski hipermarket Carrefour to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w mieście. Asortyment sklepu został zreformowany i poszerzony do 19 000 produktów. Zakupy ułatwiają specjalne strefy zakupowe.

Z kolei hipermarket Carrefour w Bielsku-Białej to placówka związana od lat z Centrum Handlowym Sarni Stok i ciesząca się wielką popularnością wśród lokalnych klientów. Liczący 2500 mkw powierzchni hipermarket Carrefour jest głównym najemcą tego obiektu. Hipermarket zyskał nowy standard wnętrza dostoswany nawet dla najbardziej wymagających klientów. Powierzchnia sklepu została przeorganizowana, dzięki czemu, aranżacja hipermarketu jest bardziej nowoczesna, kompaktowa.

Bezpieczeństwo w dobie koronawirusa

Oba hipermarkety stawiają na wygodę klienta i jego bezpieczeństwo. Można skorzystać z jednej kolejki lub kas samoobsługowych, a także dokonać płatności za pośrednictwem aplikacji mobilnej Scan & Go. W ramach strategii omnikanałowości, Carrefour daje możliwość zamówienia zakupów w domu on-line, a następnie ich odbiór w sklepie. Niezależnie od tego, że na dużych powierzchniach sklepowych łatwiej jest utrzymać dystans, sieć stosuje się do zaleceń sanitarnych, zapewnia kurtyny bezpieczeństwa na działach świeżych oraz regularnie dezynfekuje wózki i kosze.