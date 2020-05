Zrewitalizowana Elektrownia Powiśle otwiera część handlową

„Otwarta na nowe” to już nie tylko hasło otwarcia projektu, nawiązujące do połączenia historii i nowoczesności, jakie czeka na klientów we wnętrzach Elektrowni Powiśle, ale to też znak otwarcia na nowe zasady funkcjonowania, obowiązujące w obiektach handlowych.

Już od 20 maja klienci będą mogli skorzystać z oferty handlowej Elektrowni Powiśle, z wyłączeniem miejsc siedzących w strefie gastronomicznej Food Hall oraz strefy piękna Beauty Hall, na których otwarcie trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać i zostanie ono ogłoszone w późniejszym terminie.

Część handlowa Elektrowni Powiśle będzie czynna od poniedziałku do soboty od godz. 10:00 do 22:00 i od godz. 10:00 do 21:00 w niedziele, z wyłączeniem niedziel wolnych od handlu. Pierwszy dzień handlowy w Elektrowni Powiśle to środa, 20 maja. Niezmiennie w piątki i soboty w godzinach 9:00 – 15:00 działa również eko targ Plonoteka, który już od kilku miesięcy przyciąga do Elektrowni Powiśle klientów poszukujących certyfikowanych i ekologicznych produktów, prosto od lokalnych producentów oraz rolników.

Dbając o bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w Elektrowni Powiśle, na jej terenie wprowadzony został też szereg zasad bezpieczeństwa, które nie tylko są w pełni zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju czy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ale także rozszerzają je o dodatkowe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo odwiedzających. Przestrzeń Elektrowni Powiśle została odpowiednio przystosowana do funkcjonowania w nowym reżimie sanitarnym – w wielu miejscach umieszczone zostały instrukcje i oznaczenia informujące o zasadach zachowania oraz środkach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektu.