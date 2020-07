Zrównoważona przyszłość zależy od długofalowych rozwiązań

Bezprecedensowe okoliczności, które ujawniły krytyczne aspekty naszego wpływu na zmiany środowiskowe, powinny stać się pretekstem do wprowadzania trwałych zmian i kształtowania zrównoważonej przyszłości.

REKLAMA

Ograniczenie mobilności i działania światowych gospodarek do niezbędnego minimum przyniosło m.in. znaczący spadek dwutlenku węgla, jednak z pewnością nie rozwiązuje to problemów z koniecznością długofalowej redukcji CO2. Jak wskazuje Europejska Agencja Środowiskowa, to nie takie nagłe wstrząsy społeczno-gospodarcze są sposobem na trwałe zmniejszanie negatywnych skutków wpływu działalności człowieka na środowisko.

Potrzebujemy długofalowych rozwiązań oraz sposobów na efektywne i trwałe ograniczanie emisji we wszystkich obszarach naszej działalności. Apsys taką konieczność dostrzegł już wcześniej uznając działania ekologiczne za podstawę swoich praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

– Wiemy, że każdy postęp musi zacząć się od małych kroków i niewielkich zmian. Dlatego już od kilku lat w zarządzanych przez nas centrach handlowych systematycznie wprowadzamy rozwiązania pozwalające na optymalizację kosztów i jednocześnie ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko. Jako firma zarządcza podchodzimy do tego procesu wielowątkowo, kładąc nacisk zarówno na zrównoważony rozwój, jak i efektywność biznesową, a tym samym zwiększenie wartości nieruchomości m.in. poprzez wprowadzanie technologii niskoemisyjnych i niskoenergetycznych. Prowadzimy długofalową i świadomą politykę prośrodowiskową zgodną z ONZ-owską Agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju, a potwierdzeniem skuteczności naszych działań są nie tylko niższe wydatki, które ponoszą co miesiąc najemcy, ale także certyfikaty ekologiczne, które otrzymują zarządzane przez nas obiekty. Apsys jest liderem certyfikacji środowiskowej w Polsce i prowadzi swoją działalność zgodnie z certyfikatem ISO 14 001 – mówi Benoit Charles, prezes zarządu Apsys Polska.

Optymalne rozwiązania

Współczesne budynki komercyjne i ich zarządcy stoją przed wieloma wyzwaniami. Bezpieczeństwo (w ostatnich miesiącach bardziej niż kiedykolwiek również sanitarne), ekologia, ergonomia, a przy tym ograniczenie kosztów eksploatacji - to oczekiwania, którym muszą sprostać. Efektywna optymalizacja jest wielopłaszczyznowym procesem, w którym długofalowe cele i nowoczesne rozwiązania przekładają się na codzienną, operacyjną pracę całego zespołu odpowiadającego za zarządzanie obiektem.

W 24 zarządzanych centrach handlowych, Apsys Polska stawia na optymalizację zużycia mediów, dzięki której z roku na rok systematycznie zmniejsza się wpływ obiektów na środowisko. Firma wypracowała i wdrożyła efektywne rozwiązania w tym zakresie, dzięki czemu może się pochwalić osiągnięciami zarówno w redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery, zużycia energii elektrycznej i wody, a także postępami w segregacji odpadów. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie postęp technologiczny i dostępne obecnie rozwiązania oraz narzędzia.