Zróżnicowana architektura w Łodzi. Kolejne osiedle już otwarte dla mieszkańców

Czytelny układ komunikacyjny, przestrzenie zielone, układ urbanistyczny, w którym budynki wielorodzinne sąsiadują z zabudową szeregową - tak wygląda łódzkie osiedle, które właśnie otrzymało pozwolenie na użytkowanie.

REKLAMA

Osiedle Chojny Park wyróżnia układ urbanistyczny – kompleksy budynków wielorodzinnych przeplatają się z budynkami jednorodzinnymi w zabudowie szeregowej – wraz z czytelnym układem komunikacyjnym i przestrzeniami zielonymi. Zróżnicowana architektura, ład przestrzenny oraz przemyślane i funkcjonalne układy lokali sprawiają, że Łodzianie chętnie kupują mieszkanie w tej inwestycji, dostrzegając w niej przyjemne miejsce do życia, jak i duży potencjał inwestycyjny nieruchomości – mówi Zbigniew Juroszek, prezes ATAL.

Czwarty etap łódzkiego osiedla Chojny Park to kolejna – po Centro Ursus i ATAL Kliny Zacisze III – inwestycja, dla której deweloper uzyskał pozwolenie na użytkowanie w ostatnich tygodniach. Osiedle docelowo składać się będzie z dwunastu budynków i 31 domów szeregowych. W ramach pierwszego etapu powstały dwa sześciokondygnacyjne budynki z 172 mieszkaniami. W bezpośrednim sąsiedztwie powstał drugi etap, w którym w pięciu budynkach powstało 236 mieszkań. Na trzeci etap składa się 31 domów zbudowanych w czterech szeregach. W dopiero co ukończonym czwartym etapie zrealizowano trzy pięciopiętrowe budynki z 105 mieszkaniami. W realizacji jest jeszcze piąty etap osiedla – obejmuje on dwa budynki oferujące 96 mieszkań.