4 Design Days: Mieszkaniowe trendy. Co zmieniła pandemia?

Pandemia zmieniła nasze domy w biura, szkoły, przedszkola. Kupowaliśmy nowe meble, przestawialiśmy stare… ale nadal chcemy mieszkać modnie. Jak to zrobić? Jak zmieniły się mieszkaniowe potrzeby Polaków? Co jest nowym „must have”, a co odeszło do lamusa? O tym dyskutowano podczas sesji Mieszkania TrendWatch podczas 4 Design Days Pre-Opening Online (www.4dd.pl).

- W 2019 roku zastanawialiśmy się nad technologiami, rozwojem biznesu meblowego w temacie "zero waste". Na początku 2020 myśleliśmy już o erze złotej gospodarki, rozmawialiśmy o tym, jak będziemy projektować z myślą o ludziach starszych. Natomiast 2021 rok to totalna rewolucja. Zupełnie nie wiadomo, co nas spotka, jak będziemy dalej projektować – już na wstępie zaznaczył Marcin Kępczyński, który wraz z żoną Mirellą Firchał-Kępczyńską, był gospodarzem dyskusji.

Mirella Firchał-Kępczyńska i Marcin Kępczyński, architekci wnętrz, prowadzący program “Para w remont” na HGTV oraz kanał YouTube “Mirella i Marcin”, podzielili dyskusję na cztery części – każda odpowiadała jednemu z głównych pomieszczeń w domu: salonowi, kuchni, łazience i sypialni.

Zmiany w oczekiwaniach inwestorów

- W sytuacji, która nas wszystkich bardzo mocno dotyka, zaczynam rozumieć, dlaczego tak wielu klientów zaczęło traktować swoje mieszkanie i przestrzeń tak poważnie – mówił architekt Jan Sikora. – Ludzie po prostu nie mieli wyboru. Sytuacje ekstremalne, które ograniczają naszą wolność, tak naprawdę są motorem postępu. Oczywiście my za taki postęp wszyscy płacimy jakąś cenę – dodał.

Jak mówił, inwestorzy zaczynają rozumieć, jak ważna jest jakość produktów. - Wysoka jakość to nie tylko mityczny, czy snobistyczny luksus. Klienci zaczynają rozumieć, że wygoda ma swój wymiar praktyczny. […] Inwestorzy przestali odbierać współpracę on-line jako niewygodną i substytut spotkań, nawet zaczęli to preferować. Oczywiście to wszystko wzmaga cyfryzację życia – to jest mega trend, który jest wszędzie obecny - konkludował.

TrendWatch: Salon

Salon przestał być tylko miejscem reprezentacyjnym. - Stał się przede wszystkim naszą wygodną strefą – zauważyła architekta Anna Maria Sokołowska.

Jak mówiła, w pandemii nowe funkcje zyskał stół - stał się też miejscem do pracy, spotkań online i prowadzenia telekonferencji.

W salonach potrzebujemy też więcej miejsca. - Przede wszystkim otwartej przestrzeni, co można uzyskać np. poprzez usunięcie mebli, które przestały być potrzebne - dodała architektka.

Salon służy nam teraz do takich aktywności, jak chociażby joga. To też miejsce do relaksu, grania w planszówki.

TrendWatch: Kuchnia

Co raz większą wagę przykładamy do funkcjonalności kuchni.

Jak mówiła projektantka Monika Bronikowska, kuchnia przestaje być wyłącznie na pokaz. - Zakładamy, że spędzamy więcej życia w domu, gotujemy dużo, więc zwracamy uwagę na funkcjonalne rozmieszczenie mebli, czy funkcjonalne materiały - mówiła.

- Funkcjonalne użytkowanie kuchni w życiu codziennym zyskuje na wartości – podsumowała.

Anna Maria Sokołowska zwróciła uwagę na zwrot klientów w stronę kuchni zamkniętych. – Toczą się dyskusje pomiędzy funkcjonalnym zamknięciem, odgrodzeniem, ale jednak połączeniem kuchni ze strefą dzienną. Pojawiają się przegrody typu drzwi szklane, montowane w taki sposób, żeby można było jednocześnie zamknąć i otworzyć na czas, kiedy kuchnia nie jest używana. […] Jakość materiałów i odporność na środki czyszczące też jest bardzo ważna.