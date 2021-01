4 Design Days: Trendy w aranżacji mieszkań zmieniają się co rok. Ale pandemia wywróciła je do góry nogami

Jak zmieniły się mieszkaniowe potrzeby Polaków? Co jest nowym must-have, a co odeszło do lamusa? Jakie nowe wyzwania stoją przed architektami wnętrz? O tym m.in. dyskutowano podczas sesji on-line Mieszkania TrendWatch podczas 4 Design Days Pre-Opening Online (www.4dd.pl).

Sesja tematyczna Mieszkania TrendWatch poświęcona była aranżacji wnętrz mieszkaniowych w sytuacji covidowej. Prowadzący dyskusję Mirella Firchał-Kępczyńska i Marcin Kępczyński, podzielili ją na cztery bloki tematyczne, odpowiadające najważniejszym pomieszczeniom w domu, czy mieszkaniu: salon, kuchnię, łazienkę i sypialnię.

Wielu klientów zaczęło traktować wystrój swego mieszkania poważnie - zauważył na wstępie dyskusji prof. Jan Sikora. Zmiany w podejściu inwestorów są bardzo wyraziste. Inwestorzy zaczynają rozumieć, że wygoda ma swój wymiar praktyczny, ale i rozkładać przestrzeń mieszkalną na czynniki pierwsze - podkreślał architekt.

- Przestrzeń salonu przestała być reprezentacyjna. Salon stał się miejscem prywatnym, a stół miejscem pracy - mówiła arch. Anna Maria Sokołowska. Widocznym trendem z aranżacji przestrzeni dziennej stało się minimalizowanie rzeczy wokół siebie na rzecz otwartej przestrzeni. Ważna rolę zaczęła także odgrywać jakość materiałów użytych w aranżacji. - Jakość materiałów jest bardzo ważna, coraz większą wagę klienci do tego przykładają. Inwestujemy w dobrą jakość wyposażenia - dodała.

- Ważne stało się wydzielenie stref pracy, relaksu, intymności - zauważyła arch. Monika Bronikowska. Zdaniem architekt także kuchnia nabrała na wartości. Przykładamy większą wagę do funkcjonalności kuchni - podkreślała reprezentantka pracowni Hola Design.

- Inaczej zaczęliśmy patrzeć na nasze wnętrza - mówiła Joanna Dec-Galuk. - Zaczęliśmy zauważać różne niedociągnięcia w naszym domu, który stał. się teraz centrum wszechświata. Zaczęliśmy zwracać większą uwagę na funkcjonalność, estetykę wnętrza, jakość wyposażenia. Sama łazienka stała się zaś mały domowym SPA - konkludowała dyrektor marketingu Roca.

Jak zwróciła uwagę Elżbieta Pękala to jakość i ponadczasowość materiałów i wyposażenia ma obecnie największe znaczenie. - Rośnie potrzeba poczucia bezpieczeństwa - mówiła dyrektor zarządzająca Duravit. - Coraz większym zainteresowaniem cieszą się wielofunkcyjnej toalety. Wzrosło także zainteresowanie glazurą antybakteryjną. Rozwiązania bezdotykowe nabrały nowego znaczenia - konkludowała.

Dyskusję zakończyła refleksja gości na temat roli natury w projektowaniu wnętrz, która jak wszyscy prelegenci zgonie podkreślali pełni coraz ważniejszą rolę w naszych domach i mieszkaniach, jest inspiracją dla projektantów wnętrz oraz ważnym materiałem dla producentów wyposażenia.

