Architektura, design, nieruchomości. Zapraszamy na 4 Design Days 2021 Pre-Opening Online!

VI odsłona święta architektury, designu i nieruchomości w tradycyjnym wydaniu, ze względu na pandemię, odbędzie się w nowym terminie – 13-16 maja 2021 r. Tematów do dyskusji jest jednak mnóstwo, a wyzwań do pokonania dla architektów, projektantów i inwestorów jeszcze więcej. Dlatego w dniach 28-29 stycznia 2021 r. zapraszamy na 4 Design Days 2021 Pre-Opening Online. Bądźcie z nami!

Przez dwa dni w gronie znakomitych architektów, projektantów, największych inwestorów działających na rynku nieruchomości oraz producentów i dostawców wyposażenia wnętrz będziemy szukać odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące architektury, designu i nieruchomości!

Szerokie dotarcie zapewnią transmisje i retransmisje debat. Wszystko z wykorzystaniem nowoczesnych technologii zapewniających otwarty dostęp do wydarzeń i treści, interaktywność i bezprecedensowy medialny zasięg.

O tym będziemy rozmawiać:

Każda epoka wymaga innej formy. Cztery powody, dla których architektura i design zmienią się na zawsze

Tak jak globalne pandemie XIX i początku XX wieku dały początek współczesnej architekturze, tak koronawirus zrewolucjonizuje dotychczasowe myślenie o przestrzeniach do mieszkania, pracy i spędzania czasu wolnego. Czy to początek nowej ery w architekturze i designie? Co przyniesie nowa normalność? O tym porozmawiamy w gronie architektów i inwestorów.

Architektura. Projekty „dobrze zmieszane”

Rośnie apetyt na miejsca, które oferują wiele funkcji pod jednym dachem, a architektura to jeden z ich najważniejszych atutów. Czy mixed-used to trend na lata, czy chwilowa moda? Jak wpływa na miasta? Co buduje się na świecie, czym może pochwalić się Polska.

Architektura. Budynki z zielonym przesłaniem

Szybciej, taniej – to nie lepiej. Liczy się relacja między budynkiem a środowiskiem. W jaki sposób planować ten dialog, by obiekty były gotowe na wyzwania przyszłości? Jak powinno wyglądać budowanie w erze zrównoważonego rozwoju?

Architektura. Projektowanie dla zdrowia

Pandemia przypomniała nam o kluczowej roli infrastruktury oraz środowiska naturalnego dla zachowania zdrowia fizycznego oraz dobrostanu emocjonalnego człowieka. Co powinniśmy zrobić, aby stawić czoła współczesnym problemom miast? Jakie działania powinni podjąć eksperci - architekci i przedstawiciele innych dziedzin nauki - wobec nowych potrzeb, oczekiwań i zagrożeń?

Mieszkania TrendWatch

Jak zmieniły się mieszkaniowe potrzeby Polaków? Co jest nowym must-have, a co odeszło do lamusa. Nowe wyzwania dla architektów.

Design. Jak zaprojektować 1,5-metrowe społeczeństwo w...

...biurach. Architekci o wyzwaniach w tworzeniu biur od nowa



...hotelach. Bezpieczne w dyskretny sposób. Design w służbie bezpiecznych przestrzeni do wypoczynku i podróży



...handlu. Centra handlowe nie odkryją nowego świata, korzystając ze starych map



...przestrzeni publicznej. Mieszkańcy potrzebują zielonych przestrzeni