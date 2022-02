Architektura, która buduje relacje

Wiele osób ucieka do miast w poszukiwaniu anonimowości. Jednak po jakimś czasie okazuje się, że nie pomaga ona w życiu codziennym, a potrzebę relacji mamy wpisaną w DNA. Zatem w jaki sposób architektura może pomóc budować wspólnotę? O tym rozmawiano podczas panelu "Zacznijmy od podwórka. Wszystko o architekturze budującej relacje" na 4 Design Days 2022.

Architekci czują dużą odpowiedzialność za to, jak ich projekty wpływają na relacje międzyludzkie.

- Zależy nam na tym, aby kreować przestrzenie, gdzie np. osoby starsze integrują się z młodszymi. W projekcie przebudowy Pola Mokotowskiego zależało nam na inkluzywności. Chcieliśmy, aby z tej przestrzeni mogły korzystać zarówno osoby niepełnosprawne, jak i dzieci i seniorzy. Nasze dotychczasowe doświadczenia w tej dziedzinie pokazują, że jest to jedyna słuszna droga - mówi Szczepan Wroński z pracowni WXCA.

W projektach mieszkaniowych budowanie społeczności poprzez architekturę jest niezmiernie ważne. - Przestrzenie klatek schodowych odgrywają ogromną rolę. Dobrze, żeby były one jasne, doświetlone i komfortowo zaprojektowane. Te miejsca muszą być tak przemyślane, aby użytkownik nie chciał z nich uciekać - zaznacza Agnieszka Chrzanowska z ch+ architekci.

Jednak według Aleksandy Zubelewicz-Lady z pracowni 22Architekci architekt nie jest w stanie dokładnie pokierować zachowaniami ludzi, a jedynie dać im pewne możliwości. - Nie zmusimy nikogo do zaprzyjaźnienia się z sąsiadem, jeśli tego nie chce. Ale jeśli damy im odpowiednią przestrzeń i aranżację, nastąpi mniejsza lub większa integracja. Według tego podejścia projektowaliśmy Nowy Nikiszowiec: daliśmy możliwości, ale nie przymus - podkreśla.

- Zgadzam się z tym, że architekt jest od pobudzania relacji i dawania użytkownikom narzędzi do ich tworzenia. Kluczową zasadą jest projektowanie miejsc przyjaznych, czyli dostępnych dla każdej grupy odbiorców, ale i doświetlonych czy przestrzennych - mówi Maciej Franta, założyciel pracowni Franta Group.

Przyjaźń wśród zieleni

Jednym z podstawowych narzędzi, które sprawdza się niemal w każdym projekcie w kontekście budowania relacji, jest przyroda.

- Wprowadzenie natury do projektu to zawsze wartość dodana: czy to jest inwestycja mieszkaniowa, biznesowa, czy publiczna. Zawsze warto sięgnąć po te proste, zielone rozwiązania - zaznacza Szczepan Wroński.

- W projekcie Centrum Aktywności Lokalnej we Wrocławiu na podwórzu zaproponowaliśmy zieleńce, które bardzo szybko zostały wzbogacone o dodatkowe nasadzenia. Ludzie mają podstawową potrzebę upiększania miejsc dla nich ważnych. Nie jest to nowy trend, potrzebę pielęgnowania swojego skrawka ziemi mamy wpisaną genetycznie - podkreśla Agnieszka Chrzanowska, a Aleksandra Zubelewicz-Lada dodaje, że na każdym osiedlu mieszkaniowym znajdzie się ktoś, kto chce zadbać o dany fragment podwórka.

W 15 minut dookoła miasta

Dziś na popularności zyskuje idea miasta 15-minutowego, która w pewien sposób nawiązuje do ludzkiej potrzeby kameralności i sąsiedzkości.

- Ta idea istnieje od dawna, dotyczy ona w zasadzie klasycznego dobrego planowania urbanistycznego. Wystarczy spojrzeć na zespoły mieszkaniowe z okresu PRL-u, gdzie wszystko było w zasięgu ręki: przedszkole, żłobek, sklep, zieleń. One w dużej mierze były samowystarczalne, choć dość niedostępną na wyciągnięcie ręki funkcją były miejsca pracy - mówi Maciej Franta i dodaje, że ciężko zająć się tylko i wyłącznie tą ideą, w oderwaniu od zmasowanego planowania. - W tej kwestii musimy wrócić do planistycznych korzeni - zaznacza.

- Kiedyś modne było hasło smart city. Teraz przyszła pora na miasto 15-minutowe. Sama idea jest jak najbardziej racjonalna, my także obecnie pracujemy nad projektem opartym o ten nurt. Miasto 15-minutowe wymusza na nas pewne przewartościowanie świata, w tym odejście od samochodów - podkreśla Szczepan Wroński.