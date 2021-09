EEC 2021: Jak lepiej żyć razem po pandemii? Odpowiedzią ma być Nowy Europejski Bauhaus

To przedsięwzięcie, które ma łączyć design, ekologię, dostępność społeczną i cenową oraz inwestycje po to, by wesprzeć realizację Europejskiego Zielonego Ładu. Co ta inicjatywa oznacza dla polskiego budownictwa, architektury, miast i polskich firm? O tym w Katowicach w trakcie EEC 2021 rozmawiać będą przedstawiciele Komisji Europejskiej, architekci, samorządowcy i reprezentanci biznesu.

- Aby Nowy Europejski Bauhaus odniósł sukces, potrzebujemy wszystkich kreatywnych umysłów – projektantów, artystów, naukowców, architektów i obywateli - powiedziała Ursula von der Leyen.

New European Bauhaus został zapowiedziany jako platforma międzynarodowej współpracy pomiędzy idealistami i działaczami, pomost między światem sztuki i kultury z jednej strony a światem nauki i technologii z drugiej, inicjatywa, która angażować ma całe społeczeństwo, a przez to zainicjować zmianę systemową. Czy taka współpraca jest możliwa i pod jakimi warunkami?

Najważniejszymi wartościami Nowego Europejskiego Bauhausu są: zrównoważony rozwój, estetyka i włączenie społeczne. Czyli nasza przyszłość i przestrzeń wokół nas ma być zielona, inkluzywna i piękna. Zgodnie z założeniami Zielonego Ładu do 2050 r. Europa ma się stać pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie. W związku z tym podejmuje się daleko idące działania na rzecz dekarbonizacji budownictwa.

Co to oznacza w praktyce dla polskich miast, polskich projektów, polskich domów i budownictwa? Jak osiągnąć ten cel? Co się musi się zadziać, aby ta transformacja była możliwa? Jak przekonać społeczeństwa, że Nowy Europejski Bauhaus to nie tylko pusty frazes? Tego będzie dotyczyła dyskusja, w której już 22 września w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego wezmą udział:

Waldemar Bojarun , wiceprezydent Katowic

, wiceprezydent Katowic Katarzyna Gruszecka-Spychała , wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki

, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki Tomasz Konior , architekt, założyciel Konior Studio

, architekt, założyciel Konior Studio Izabela Malachowska-Coqui , architekt krajobrazu, partner COQUI MALACHOWSKA COQUI urbanistyka architektura krajobrazu Berlin/Warszawa

, architekt krajobrazu, partner COQUI MALACHOWSKA COQUI urbanistyka architektura krajobrazu Berlin/Warszawa Kacper Nosarzewski , członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością, partner 4CF

, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością, partner 4CF Xavier Troussard, kierownik działu, New European Bauhaus, Komisja

Europejska [online]

Dyskusję poprowadzi Justyna Łotowska, dziennikarka portali Propertynews.pl i Propertydesign.pl.

Krótkie podsumowanie inicjatywy New European Bauhaus

• Ursula von der Leyen ogłosiła założenia NEB podczas orędzia o stanie Unii jesienią 2020 roku. Przedsięwzięcie ma wesprzeć realizację strategii Europejskiego Zielonego Ładu oraz pomóc państwom wspólnoty w odbudowie gospodarczej po pandemii koronawirusa m.in. poprzez realizację rozwiązań mających zmieniać nasze życie i naszą przestrzeń na lepszą i bardziej zrównoważoną.