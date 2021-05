Joanna Dec-Galuk, Roca: Podczas pandemii uwidoczniła się nasza wrażliwość na otaczanie się pięknem

W jaki sposób pandemia wpłynęła na nasze wnętrza? Czy technologie powoli staną się dla nas codziennością? Zapytaliśmy o to Joannę Dec-Galuk, dyrektor marketingu firmy Roca, która to weźmie udział w majowej edycji 4 Design Days Online (13 maja 2021 r.).

- Izolacja w czasie pandemii sprawiła, że staliśmy się wrażliwsi na nasze wnętrza i ich dopasowanie do naszych potrzeb i jakość. Niewielu z nas wcześniej było przyzwyczajonych do życia w domu przez 24 godziny na dobę. Przestrzeń mieszkania zaczęła pełnić wiele funkcji. Nasze domy na długi czas stały się centrum życia, biurem, szkołą, przedszkolem, centrum fitness, domowym spa i kinem. Ważne stało się również to, aby każdy w tym wnętrzu znalazł kąt dla siebie - mówi Joanna Dec-Galuk.

Ekspert Roca dodaje również, że w życiu Polaków zaszył też mniej oczywiste zmiany. - Łazienka stała się miejscem izolacji, wyciszenia i relaksu. Jest to jeden z trendów, który moim zdaniem będzie się dalej rozwijał. Nasze łazienki mogą stać się jeszcze bardziej komfortowymi enklawami spokoju, czy wręcz medytacji. Wzrosła potrzeba dbałości o jakość, estetykę i otaczanie się pięknem. Jest ona często nieuświadomiona i dla każdego oznacza co innego - podkreśla dyrektor marketingu.

Joanna Dec-Galuk weźmie udział w 4 Design Days Online w dniu 13 maja 2021 r. Podczas panelu "Mieszkaniowa moda. Jak będziemy mieszkać po pandemii?" opowie o wpływie izolacji na wnętrza, a w trakcie sesji "TrendWatch – ekologiczne, śmiałe, nowoczesne, dobrze zaprojektowane" będzie mówić o nowościach marki Roca.