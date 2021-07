Tegoroczna, trzecia edycja festiwalu, odbyła się w dniach 1-4 lipca pod hasłem „Forma [NIE] zależności” i poświęcona była 30. rocznicy odzyskania przez Ukrainę niepodległości. Tak jak w poprzedniej, wzięli w niej udział międzynarodowi goście i prelegenci, a podczas czterech festiwalowych dni nie zabrakło projektów specjalnych, wydarzeń artystycznych i działań skierowanych do młodszej grupy odbiorców.

Międzynarodowy Festiwal Architektury i Sztuki we Lwowie to kreatywne spotkania mające na celu przełamywanie stereotypów związanych z myśleniem o twórczości. Organizatorzy podkreślają, że architektura nie musi stać w opozycji do np. rzeźbiarstwa, a malarstwo może inspirować projektantów wnętrz. Najważniejsze jest otwarcie się na nowe doświadczenia, dialog oraz wzajemna nauka – już od najmłodszych lat, dlatego festiwalowe wydarzenia są skierowanie nie tylko do profesjonalistów, ale też do dzieci i amatorów sztuk pięknych, wzornictwa czy architektury.

Międzynarodowy Festiwal Architektury i Sztuki VEZHA we Lwowie odbył się na początku lipca po ponad rocznej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa. Partnerem współorganizującym to wydarzenie została ponownie Grupa Tubądzin, która od lat z zaangażowaniem koncentruje się na współpracy z architektami i projektantami.

Tubądzin zaprezentował się drugiego dnia konferencji. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję wziąć udział w interaktywnej prezentacji Ewy Kryszkiewicz, manager do spraw rozwoju i współpracy z architektami w Grupie Tubądzin, na temat wzajemnych zależności branż w obszarze „Recovering&Interdependence”, a twórcy z biur architektonicznych i projektowych z Ukrainy w przygotowanym przez Grupę Tubądzin konkursie o tym samym motywie przewodnim.



Zagadnieniu zmienności przypatrujemy się od lat z coraz większą świadomością jej wpływu na naszą codzienną rzeczywistość. W świecie pełnym kryzysów i nieustannych przemian społecznych, branżowych, technologicznych i klimatycznych temat ten stał się naturalnym centrum naszego zainteresowania. W tym roku skoncentrowaliśmy się na znaczących zmianach w relacjach międzyludzkich, mentalności i podejściu do projektowania przestrzeni w postcovidowej rzeczywistości.

Skupiliśmy się na problematyce wspólnego i współzależnego działania z architektami i designerami w obszarze „Recovering&Interdependence”. Wraz z doświadczonymi architektami z najlepszych biur projektowych Ukrainy podjęliśmy temat odpowiedzialności, nowej kreatywności i współzależności pokoleniowej, kompetencyjnej, współpracy nowoczesnych technologii, biotechnologii oraz psychologii człowieka na rzecz budowania środowiska, dającego wszystko to, co potrzebne u podstaw życia i odporne na nagłe kryzysy – mówi Ewa Kryszkiewicz, Managerka do spraw Rozwoju i Współpracy z Architektami w Grupie Tubądzin.

W trakcie zrealizowanego przez Grupę Tubądzin konkursu w ciągu jednego dnia powstały nowe przestrzenie, przemyślane pod względem współzależności społecznych i odnoszące się do prawdziwych ludzkich reakcji i potrzeb w trakcie pandemii. Prace te wyznaczają kierunek, w jakim powinno podążać myślenie o współczesnej architekturze. To projektowanie ukierunkowane na człowieka – w oparciu o wiedzę, umiejętności i nowe technologie, a także odpowiedzialność za jakość, bezpieczeństwo, dobór najlepszych rozwiązań i produktów do przestrzeni, które mają zapewnić wszystko to, co potrzebne do zdrowego życia.



Zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu zostali architekci z biura projektowego Guess Line Architects Andrii Lesiuk, w ramach nagrody Grupa Tubądzin ufunduje im wyjazd do Bolonii na Targi Cersaie 2021.