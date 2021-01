O pandemii zapomnimy szybciej, niż nam się wydaje

Co zmieniła pandemia w projektowaniu i pracy architektów? Szymon Wojciechowski, architekt i prezes zarządu APA Wojciechowski, podkreśla, że prawdziwym wyzwaniem są zmiany klimatyczne spowodowane emisją gazów cieplarnianych, a o obecnej pandemii zapomnimy szybciej, niż nam się wydaje. O budynkach z „zielonym” przesłaniem architekt będzie mówił więcej podczas 4 Design Days Pre-Opening Online (28-29 stycznia, www4dd.pl).

Czy koronawirus zrewolucjonizuje dotychczasowe myślenie o architekturze i podejście do projektowania przestrzeni publicznej?

Niewiele się zmieni. Czas dystansu społecznego i lockdown-ów uświadamia nam, jak brakuje nam fizycznego bycia razem w przestrzeni publicznej. Myślę, że życie powróci do architektury w pełnej mocy.

Pandemia zmieniła dotychczasowy model pracy. Część firm zdecydowała się na pracę zdalną i hybrydową. Dużo mówi się o tym, jak koronawirus wpłynie na projektowanie wnętrz biurowych, a czy zmieni się projektowanie samych biurowców?

W większości przypadków praca zdalna jest mniej efektywna. Oczywiście wiele się podczas tego okresu nauczyliśmy, poznaliśmy nowe narzędzia jak RDT, Microsoft Teams czy Zoom. Wydaję mi się, że wiele organizacji powróci do modelu pracy stacjonarnej, z wykorzystaniem wspomnianych dobrych elementów pracy zdalnej. Czyli model trochę hybrydowy, z wielką przewagą pracy na miejscu.

Dobre biura przyszłości będą podobne do tych obecnych, a więc ekologiczne, przestronne, należycie wentylowane, gotowe do przyjęcia pełnego wachlarza dzisiejszych i - co ważniejsze - przyszłych możliwości technicznych.

W branżach, w których panuje rynek pracownika (np. IT) będzie konieczność zachęcenia pracowników do powrotu z pracy zdalnej... To może być bardzo pozytywny impuls w trendach projektowania.

Jakie praktyki projektowe stosują architekci APA Wojciechowski, które wpisują się w nową rzeczywistość?

Po pierwsze, jesteśmy dużym, 120-osobowym biurem pracującym nad złożonymi projektami wymagającymi wielkich komputerowych modeli BIM-owskich. Przejście na pracę hybrydową z przewagą zdalnej - w proporcji 70% zdalnie oraz 30% na miejscu - było dużym wyzwaniem. Szczególnie, że przyjęliśmy zasadę sformułowaną przez naszego partnera Michała Sadowskiego, że dookoła może się wszystko walić, ale nic z naszego powodu. Na razie dajemy radę...

Po drugie, zgodnie z tym, o czym wspomniałem poprzednio, staramy się projektować tak samo, tylko jeszcze lepiej. Ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianego aspektu ekologicznego. To, a w szczególności zmiany klimatyczne spowodowane emisją gazów cieplarnianych, jest prawdziwym zagrożeniem i wyzwaniem przyszłości. A o obecnej pandemii zapomnimy szybciej, niż nam się wydaje.

