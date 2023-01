O projektowaniu samochodów przyszłości z Viktorem Konovalovem podczas 4 Design Days 2023

Podczas tegorocznej edycji 4 Design Days (26-29 stycznia, MCK w Katowicach, www.4dd.pl) Viktor Konovalov, dyrektor kreatywny Dragon Rouge, jednej z najlepszych agencji brandingowych w Polsce, zaprezentuje, jakie efekty może dać współpraca człowieka i technologii.

Nowe technologie coraz śmielej wkraczają do naszej rzeczywistości. Sztuczna inteligencja potrafi już malować obrazy, komponować piosenki, stanąć w szranki z człowiekiem w szachy czy… projektować przyszłość.

Viktor Konovalov, dyrektor kreatywny Dragon Rouge, jednej z najlepszych agencji brandingowych w Polsce, rzucił wyzwanie AI w kwestii zaprojektowania różnych wcieleń samochodu elektrycznego marki Izera. Jaki efekty przyniosła współpraca człowieka i technologii? O tym opowie na 4 Design Days 26 stycznia o godz. 14.45 na scenie 6 Hol Główny.

Powstałe projekty nie są przedstawieniem realnych kierunków prac nad stylistyką Izery. Mają przede wszystkim pokazać możliwości i ograniczenia projektowania przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Ideą, która przyświeca tym projektom, nie jest pokazanie sylwetki Izery w różnych przestrzeniach, ale sprawdzenie, jak sztuczna inteligencja wykorzysta bank zdjęć i informacje o Izerze do stworzenia własnych wizji tego samochodu. Izera w Monte Carlo w formie kabrioletu, Izera jako samochód policyjny, a może w przestrzeni zupełnie nierealnej, jak środowisko gry Cyberpunk, The Sims, czy filmu Star Wars? Wachlarz możliwości wyznaczają granice ludzkiej wyobraźni.

Viktor jest też gotowy opowiedzieć o praktycznej stronie pracy z AI, a także o wyzwaniu jakim było nauczenie sztucznej inteligencji, czym jest samochód Izera – na razie będący w fazie prototypów czyli nie tak znany i dostępny jak np. modele aut produkowanych od lat. To także przyczynek do dyskusji o tym, jak wyglądają wyzwania i proces dochodzenia do tego, że sztuczna inteligencja zaczyna rozpoznawać i odwzorowywać konkretne cechy obiektu, który nie ma milionowej reprezentacji obrazów w internecie. W tym kontekście te prace są pionierskim przedsięwzięciem.

Czy sztuczna inteligencja będzie w przyszłości projektowała samochody? Dziś trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Technologia, którą oferuje AI jest bardzo perspektywiczna, ale dopiero zaczyna się rozwijać. Tak czy inaczej – nie tylko dla projektantów, ale też dla zwykłych klientów spojrzenie „robota” na dany produkt jest niezwykle inspirujące. Tym bardziej, jeśli możemy przenieść się w tych wizjach nie pięć czy dziesięć, ale kilkaset lat w przyszłość. A nawet do innego świata.