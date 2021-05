Planeta B nie istnieje. Warto postawić na ponadczasowy design, który myśli o globalnych problemach

W dzisiejszych czasach w zasadzie z roku na rok na topie jest zupełnie co innego. Obecnie show skradają takie pojęcia jak ekologia, zero waste, czy też zrównoważony rozwój. Idee te można znaleźć niemal wszędzie – od globalnych haseł i wartości, po konkretne produkty dostępne na rynku. Z drugiej zaś strony za rogiem czyha i ciągle puka do drzwi udoskonalana technologia. Podczas 4 Design Days Online i panelu "TrendWatch - ekologiczne, śmiałe, nowoczesne, dobrze zaprojektowane" przyjrzeliśmy się, co we wnętrzarskiej trawie piszczy.

Dziś już ponad 1/4 Polaków decyduje się na usługi projektanta wnętrz. Wskazuje to na coraz większą świadomość estetyczno-funkcjonalną mieszkańców Polski i ich chęć zmierzania w stronę tego, co jest trendy.

Pandemia wygenerowała zupełnie nowe potrzeby, a co za tym idzie nowości wnętrzarskie. Zaczęliśmy zwracać większą uwagę na rośliny, akustykę i jeszcze większą higienę.

Nadal mamy problem z nabieraniem się na zjawisko greenwashingu. Musimy myśleć długoterminowo i podążać za ponadczasowym designem.

Jednym z głównym trendów, które można zaobserwować na rynku wyposażenia wnętrz jest przede wszystkim stawianie człowieka w centrum projektu. - Antropocentryzm uwidocznia się w działaniach wielu producentów, również u nas, marki Roca. Cały czas pracujemy na miano pioniera i trendsettera. Od początku działalności poszukujemy innowacyjnych rozwiązań i nowej estetyki. Bycie pionierem nie byłoby możliwe bez dialogu z rynkiem. Czerpiemy wiedzę ze 170 krajów świata, w których działamy. Stworzenie innowacyjnych kolekcji nie jest możliwe bez poszukiwań, zwłaszcza nowych materiałów i technologii. Łączenie różnych metod technologicznych to również przykład innowacji i ciągłe myślenie o człowieku, stawianie jego ponad wszystko - mówi Joanna Dec-Galuk, dyrektor marketingu, Roca Polska.

W związku z potrzebami klientów wygenerowanymi przez pandemię, marka szuka rozwiązań, które zapewniają higienę i bezpieczeństwo. - Dlatego też w naszej ofercie kładziemy duży nacisk na bezdotykową armaturę, elektroniczne przyciski spłukujące czy toalety myjące - podkreśla Dec-Galuk i dodaje, że grupa Roca dąży do rozwijania się w sposób zrównoważony, według sprawdzonej zasady – od ogółu do szczegółu.

- Jesteśmy założycielami powstałej w 2010 roku fundacji „We Are Water”, która współpracuje ze światowymi instytucjami non-profit oraz z ONZ. Jej celem przede wszystkim jest edukacja na temat racjonalnego korzystania z zasobów wodnych. Angażujemy się w działania pomocowe w biedniejszych obszarach Afryki, Ameryki Południowej i Azji. Również podczas procesów produktowych dążymy do minimalizacji wykorzystania zasobów, chcemy być taką zamkniętą fabryką działającą w duchu zero waste. Tworzymy produkty, które mają za zadanie oszczędzanie wody. Pamiętamy o tym, że nie ma żadnego alternatywnego świata, planety B, awaryjnego miejsca dożycia - zaznacza dyrektor marketingu marki Roca.