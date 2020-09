Startuje Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach - szerokie i otwarte forum wymiany doświadczeń, opinii i wiedzy o polskiej i europejskiej gospodarce, o ekonomicznych, społecznych i technologicznych uwarunkowaniach jej rozwoju. Wśród tegorocznych tematów nie zabraknie także zagadnień Zielonego Ładu czy kwestii istotnych dla rynku nieruchomości.

W dniach 2-4 września br. w Katowicach odbywa się 12. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach spotkają się przedstawiciele świata polityki, biznesu nauki i samorządów, by podyskutować o szybko zmieniającej się sytuacji w gospodarce, ale i wyzwaniach długoterminowych, takich jak np. Zielony Ład czy cyfryzacja gospodarki. Wydarzeniem towarzyszącym są 5. European Tech and Start-up Days.

W trakcie trzydniowego wydarzenia zaplanowano dyskusje i wystąpienia o kluczowym znaczeniu dla przyszłości polskiej i europejskiej gospodarki. Jak będzie wyglądał świat po pandemii? Jakie jest stanowisko Unii Europejskiej wobec nowych wyzwań, jakie cele i narzędzia będą zastosowane w celu kompleksowej odbudowy gospodarki? Jakie są priorytety unijnej polityki do roku 2024? Jak działać w realiach kryzysu? Jakie będą skutki przyspieszenia procesu cyfryzacji? Co dalej z transformacją energetyki? Jak zmieni się rynek pracy? To kolejne z tematów, które rozwijanie będą podczas wrześniowego spotkania.

Wśród tegorocznych tematów nie zabraknie także tych istotnych dla rynku nieruchomości. Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce - jak się zmieni? Czy to dobry czas dla inwestycji w magazyny? Branża retailowa w kryzysie - nowe standardy i zmiana pokoleniowa klientów. Biurowce - czas weryfikacji popytu? Hotele wobec trudnych pytań. Nowe klasy aktywów - akademiki, domy seniora. Uczestnicy paneli dyskusyjnych będą próbować odpowiedzieć na kluczowe pytania dla sektora.

Tegoroczny kongres odbywa się w formule hybrydowej – stacjonarne sesje będą transmitowane online.

Informacje i agenda EEC 2020: www.eecpoland.eu