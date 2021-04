Trwa Property Forum. Wszystko o nieruchomościach komercyjnych w Trójmieście i Krakowie

Trwa Property Forum ONLINE – Regiony, którego tematyką są dwie niezmiernie ważne lokalizacje dla każdego z sektorów rynku nieruchomości komercyjnych – Trójmieście i Krakowie.

O godzinie 10:00 rozpoczęła się pierwsza sesja konferencji Property Forum ONLINE – Regiony. W internetowej formule spotykamy się z przedstawicielami branży nieruchomości, deweloperami, inwestorami, ekspertami oraz władzami samorządowymi. Będziemy mówić m.‌in. o tym jak nowa rzeczywistość wpływa na rozwój dwóch regionów Polski – Trójmiasta oraz Krakowa.

Zapraszamy do śledzenia transmisji live na stronie propertynews.pl

W dyskusjach biorą udział:

Alan Aleksandrowicz, wiceprezydent Gdańska

Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki

Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa

Katarzyna Wysocka, dyrektor ds. przedsiębiorczości i innowacji, Urząd Miasta Krakowa

Marta Chełkowska, dyrektor, Departament Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Sławomir Gajewski, prezes spółki Torus

Jacek Tokarski, partner, COO, Hotel Professionals

Mikołaj Konopka, prezes Euro Styl, członek zarządu Dom Development

Leszek Mięczkowski, prezes Dobry Hotel

Ewa Kucharska, właścicielka Cluster Office

Radosław Altheim, Managing Director, Q Hotel

Gerard Schuurman, dyrektor projektu Stocznia Cesarska Development

Łukasz Greinke, prezes zarządu, dyrektor naczelny Portu Gdańsk

Joanna Ostrowska, Co-owner, Hotel Kossak i Hotel Senacki (Osti Hotele)

Jarosław Pilch, dyrektor działu powierzchni biurowych Savills

Joanna Nicińska, dyrektor regionalna w dziale biur Echo Investment

Michał Samborski, Head of Development Panattoni Europe

Joanna Sinkiewicz, partner, Head of Industrial & Logistics Cushman & Wakefield

Tomasz Zydorek, Leasing Director Gdańsk & Katowice, Cavatina Holding

Michał Dargacz, p.o. dyrektora ds. Airport City, Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Marcin Piątkowski, dyrektor ds. komercjalizacji i marketingu, Torus

Dariusz Bazeli, Head of Regional Delivery Centres, Cognizant Technology Solutions (ABSL)

Sebastian Chwedeczko, prezydent, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

Paweł Panczyj, Strategy & Business Development Director, ABSL

Łukasz Żelezik, Executive Director, Leasing, Cavatina Holding

Przemysław Wieczorek, członek zarządu, Puro Hotels

Maciej Brożek, Vice President, Head of Asset Management GRS, State Street Bank GmbH, Oddział w Polsce

Krzysztof Krzysztofiak, dyrektor działu parku technologicznego, Krakowski Park Technologiczny

Marek Mazur, Head of the Investment and Management of Warehouse Facilities, InPost

Paula Fanderowska, zastępca dyrektora ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe

Tomasz Piórkowski, Regional Director Cracow & Katowice, Vienna House

