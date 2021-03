102 pracownie, w tym aż 54 z Polski, chcą projektować siedzibę ECFC w Toruniu

25 marca upłynął termin składania wniosków w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu. Budowa siedziby ECFC, zaplanowana na lata 2021 – 2025, jest największym, poza Muzeum Historii Polski, budowlanym projektem inwestycyjnym w dziedzinie kultury w Polsce.





Jak podaje organizator, o dopuszczenie do udziału w konkursie stanęły 102 studia architektoniczne reprezentujące 20 krajów, w tym Argentynę (1), Austrię (3), Bułgarię (1), Chiny (1), Czechy (3), Danię (1), Finlandię (2), Francję (5), Hiszpanię (6), Holandię (2), Japonię (2), Kanadę (2), Niemcy (3), Polskę (54), Stany Zjednoczone (1), Szwajcarię (2), Turcję (1), Wielką Brytanię (5), Włochy (6), Zjednoczone Emiraty Arabskie (1). W ciągu najbliższych dwóch tygodni złożone wnioski zostaną sprawdzone pod względem formalnym, a następnie zakwalifikowane do dalszych prac podmioty zostaną powiadomione o dopuszczeniu do udziału w projektowaniu.

Kto znajdzie się w jury konkursu ECFC?

Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego, dwuetapowego i adresowany do międzynarodowego środowiska architektów, a jego rozstrzygnięcie planowane jest na koniec lipca 2021 roku. Nadsyłane prace oceni Sąd Konkursowy, w którego składzie zasiadają przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich, Ministerstwa Kultury, Urzędu Miasta Torunia, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage i Fundacji Tumult. Przewodniczącym został dr hab. arch. Bolesław Stelmach, wybitny polski architekt, dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, laureat Honorowej Nagrody Stowarzyszenia Architektów Polskich z 2010 roku.

Kto ma szansę na wygraną?

Sąd Konkursowy oceni nadesłane prace według równoważnych kryteriów, takich jak między innymi atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych, sprawność funkcjonalno – użytkowa oraz jakość zaproponowanych pomieszczeń budynku w kontekście ich funkcjonalności i wyrazu architektonicznego. Nowa siedziba ECFC znajdować się będzie w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta w Toruniu, które wpisane jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO i w związku z tym, jego architektura, z jednej strony powinna być nowatorska i oryginalna w formie, a z drugiej musi brać pod uwagę wszystkie historyczne aspekty gotyckiego sąsiedztwa. Obecność nowej siedziby ECFC powinna stanowić również uzupełnienie i twórcze rozwinięcie istniejącej już struktury tej części miasta.

Organizatorzy konkursu mają nadzieję, że wysoki poziom rywalizacji i międzynarodowe zainteresowanie konkursem zaowocuje budową w Toruniu wyjątkowego architektonicznie obiektu kulturalnego, który podobnie jak: Sala Koncertowa Walta Disneya w Los Angeles, Muzeum Sztuki Współczesnej w Bilbao, Narodowe Muzeum XXI wieku w Rzymie, Filharmonia w Luksemburgu, Opera w Sydney, Filharmonia w Hamburgu, Muzeum Sztuki, Architektury i Technologii w Lizbonie czy Opera w Oslo, stanie się nową wizualną ikoną miasta.

Organizatorem konkursu jest instytucja kultury ECF Camerimage (ECFC) oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP). Koszt realizacji budowy to 600 mln zł, z czego 400 mln ma pochodzić z centralnych środków rządowych zapisanych w Wieloletnim Programie Rozwoju, a 200 mln złotych z budżetu Miasta Torunia.