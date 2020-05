11 EKOinicjatyw zbiera fundusze na realizację pomysłów. Wśród nich pasieki, łąki kwietne i ekoaplikacje

Rozpoczął się drugi etap proekologicznej kampanii crowdfundingowej EKOenergia na Start organizowanej przez innogy Polska oraz Wspieram.to Do akcji zgłoszono 11 EKOinicjatyw, których realizacja będzie możliwa dzięki uruchomionym właśnie zbiórkom i dodatkowemu wsparciu innogy.

Znamy już EKOinicjatywy zgłoszone do ogólnopolskiej proekologicznej kampanii innogy EKOenergia na Start. Do nowej kategorii Ekologia, która została stworzona na platformie Wspieram.to specjalnie na potrzeby akcji nadesłano 11 projektów. Od teraz do 14 czerwca, dzięki mechanizmowi finansowania społecznościowego, każdy może wesprzeć wybraną przez siebie inicjatywę i tym samym przyczynić się do poprawy naszego środowiska. Do każdej pierwszej wpłaty od pojedynczego uczestnika o minimalnej wartości 10 zł, innogy dołoży kolejne 10 zł.

Do akcji EKOenergia na Start zgłoszono następujące projekty:

Dom dla Pszczół – prywatna inicjatywa, której celem jest rozwój małej pasieki, zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do jej funkcjonowania oraz zasianie miododajnej łąki kwietnej. https://wspieram.to/domdlapszczol



Dom Pszczół na Chłodnej – projekt członków klubu AXA – BEE Team, który zakłada stworzenie pasieki edukacyjnej na dachu budynku Warsaw Trade Tower w centrum Warszawy. https://wspieram.to/DomPszczol



Droga do XXII wieku – kurs online na temat kryzysu klimatycznego połączony z rozwiązaniami nauki behawioralnej. Zebrane podczas akcji środki zostaną przeznaczone na zbudowanie strony, na której będzie dostępny kurs oraz zakup oprogramowania do obróbki audio i wideo. https://wspieram.to/xxii



ecolumna.com – pomysł stworzenia globalnego serwisu typu UGC (user-generated content), na którym będą dostępne wszystkie plakaty świata drukowane aktualnie na masową skalę i wieszane na słupach ogłoszeniowych. Archiwizacja i digitalizacja tych zbiorów nie tylko pozwoli zredukować zużycie papieru, ale również wpłynie na upowszechnianie kultury, promocję imprez, grafików oraz edukację graficzną młodego pokolenia. https://wspieram.to/ecolumna



Greenback – aplikacja, która umożliwia zgłaszanie i dokumentowanie nielegalnych wysypisk śmieci oraz wspiera ich likwidację. https://wspieram.to/greenback



Inkubator dla Dzikich Zwierząt – projekt założony przez Fundację Dzikich Zwierząt Marzena Białowolska. Pieniądze zebrane podczas zbiórki zostaną przeznaczone na zakup inkubatora niezbędnego do ratowania życia dzikich zwierząt po wypadkach komunikacyjnych lub osesków i piskląt, które straciły rodziców. Często są to zagrożone i chronione gatunki. https://wspieram.to/inkubator



Kajakowy Eko Patrol – akcja organizowana przez Stowarzyszenie Wywrotka. Jej celem jest zorganizowanie kolejnych edycji Eko Patrolu, który sprząta akweny wodne na kajakach oraz stworzenie filmu edukacyjnego pokazującego skalę problemu zanieczyszczenia polskich rzek. https://wspieram.to/kajakowyekopatrol



Łąka kwiatowa – prywatna inicjatywa, która zakłada stworzenie kwiatowej łąki oraz lasu. Fundusze pozyskane ze zbiórki zostaną przeznaczone m.in. na zakup narzędzi oraz sadzonek. https://wspieram.to/kwiatowalaka