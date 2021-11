7R promuje młodych artystów i działania proekologiczne

Firma 7R, inwestor i deweloper specjalizujący się w dostarczaniu innowacyjnych powierzchni magazynowych i produkcyjnych, realizuje wydarzenie „7R Warehouse of art: Young art for the planet”, które ma na celu promocję młodych artystów oraz wzmocnienie działań związanych z dbałością o środowisko naturalne. Integralną częścią inicjatywy jest konkurs „Technologia. Ekologia. Człowiek. Koegzystencja” organizowany wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.

REKLAMA

Projekt „7R Warehouse of art: Young art for the planet” to jeden z elementów proekologicznego podejścia 7R, dewelopera wdrażającego zaawansowane technologicznie i ekologiczne obiekty przyszłości, które stają się integralną częścią otoczenia. Kluczowym elementem wydarzenia jest konkurs „Technologia. Ekologia. Człowiek. Koegzystencja” organizowany wspólnie z warszawską ASP i skierowany do studentów oraz absolwentów tej uczelni.

- Od lat dostarczamy powierzchnie magazynowe i produkcyjne. W naszych obiektach wdrażamy innowacyjne, przyjazne środowisku rozwiązania, bo wierzymy, że biznes powinien brać odpowiedzialność za ekologię. Planując przyszłość naszych działań, chcemy wsłuchać się w głos młodego pokolenia - mówi Tomasz Lubowiecki, założyciel i prezes 7R SA.

Konkurs jest okazją, by przekonać się, jak sztuka może wpływać na magazyny, a przestrzenie industrialne inspirować artystów. W tytule konkursu organizatorzy stawiają tezę, że człowiek, technologia i ekologia mogą harmonijnie współistnieć. Teza ta jest inspiracją do artystycznej wypowiedzi młodego pokolenia i wyłonienia najciekawszych projektów sztuki użytkowej skupionych wokół idei takich jak: poszanowanie zasobów naturalnych, dobrostan człowieka czy technologia sprzyjająca ochronie przyrody.

- Sztuka musi podejmować istotne dla współczesnego człowieka tematy. Efektem konkursu powinny być proekologiczne, kreatywne rozwiązania, które odpowiadają na współczesne potrzeby, ale równocześnie będą mogły służyć przez długi czas. To niezwykle ważne, w kontekście poszanowania zasobów planety - mówi prof. Prot Jarnuszkiewicz, Prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Konkurs przeznaczony jest dla studentów i absolwentów warszawskiej ASP, którzy nie ukończyli jeszcze 35. roku życia. Zadaniem konkursowym jest stworzenie projektu sztuki użytkowej o tematyce ekologicznej w jednej z trzech kategorii: ergonomiczne siedzisko, mural na zbiornik przeciwpożarowy i ekologiczny gadżet 7R.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe, a zwycięskie prace zostaną zaprezentowane podczas wydarzenia „7R Warehouse of art: Young art for the planet”, które odbędzie się w przestrzeni magazynu 7R w Warszawie, w II kwartale 2022 roku.