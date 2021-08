Architekci, drewno w dłoń! Wystartował konkurs Archi+Wood by Osmo

Konkurs Archi+Wood by Osmo jest skierowany do architektów. Projekty, które będzie wyróżniać kreatywność oraz pomysłowość w zastosowaniu elementów drewnianych, zostaną nagrodzone przez dystrybutora innowacyjnych impregnatów do drewna. Nabór prac potrwa od 25 sierpnia do 15 października.

Drewno to symbol przyrody, który zakorzenił się w miejskiej architekturze i z powodzeniem jest wykorzystywany przy tworzeniu aranżacji wnętrz. Jego uniwersalność i ponadczasowość daje nieograniczone możliwości projektowania przestrzeni. Jest jednak wymagającym surowcem, który potrzebuje odpowiedniego zabezpieczenia, aby móc cieszyć się jego wyglądem przez lata. Z myślą o specjalnych potrzebach tego tworzywa powstał konkurs, organizowany przez dystrybutora naturalnych impregnatów do drewna, Archi+Wood by Osmo.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie przez uczestników projektu fasady, ogrodu lub małej architektury z wykorzystaniem elementów drewnianych ze wskazaniem nazwy użytej powłoki Osmo na zasadach określonych w regulaminie. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace konkursowe. Do wygrania są nagrody pieniężne o łącznej wartości 10 000 zł.

Od ponad 40 lat Osmo jest pionierem w dziedzinie ochrony drewna. Innowacyjne impregnaty do ochrony drewna na zewnątrz i wewnątrz pozwalają drewnu swobodnie oddychać. Bazą powłok Osmo są naturalne oleje i woski roślinne pozyskiwane ze słonecznika, soi, lnu i ostu. Dzięki temu są bardziej wydajne niż tradycyjne farby do drewna. W Polsce generalnym dystrybutorem marki Osmo jest firma Nobless Polska z siedzibą w Sierosławiu.