Architekci z pomysłem na prawobrzeże Wisły w Toruniu. Konkurs rozstrzygnięty!

Konkurs na zagospodarowanie prawobrzeża Wisły w Toruniu ogłoszony został w grudniu zeszłego roku. Właśnie poznaliśmy zwycięskie projekty na zagospodarowanie tego terenu.

Organizatorem była Gmina Miasta Toruń, a jednostką wyłonioną do przeprowadzenia konkursu zostało Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP. Teren, który zaprojektować mieli architekci oraz studenci architektury, obejmował obszar położony od Przystani Toruń do Portu Drzewnego.

Konkurs był jednoetapowy oraz miał charakter ideowo-koncepcyjny – celem było uzyskanie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego na danym terenie. Projekt uwzględniać miał elementy małej architektury oraz wykorzystanie potencjału strefy przywodnej, by stworzyć atrakcyjne miejsca połączone ścieżką rekreacyjno-edukacyjną.

- Mimo trudnego okresu konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wpłynęły do nas aż 32 prace z całej Polski oraz z zagranicy – poinformował dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Zbigniew Sulik.

Zwycięski projekt stworzyli Patryk Gwiazda oraz Dawid Jarosz (Konstancin-Jeziorna). Zespół otrzymał nagrodę w wysokości 25 000 zł.

- Praca dobrze dzieli obszar objęty konkursem na odmienne zagospodarowane fragmenty, od zabudowanego otoczenia Portu Zimowego do swobodnej krajobrazowej kompozycji w północnej części obszaru. Interesująco przeprowadzone piesze szlaki, włączające do ogólnej koncepcji ogrody działkowe i obszary wokół starorzecza (park liniowy). Dobrze rozwiązane połączenia miasta z najbliższymi punktami na brzegu Wisły, w których ulokowane są rozmaite funkcje rekreacyjne, zwracające uwagę propozycje materiałowe, zróżnicowane przekroje ścieżek pieszych. Dużą zaletą pracy jest propozycja ogniskowego zdefiniowania przestrzeni miejskiej wokół Portu Zimowego – przedstawiono w uzasadnieniu do I nagrody.

Kolejne nagrody i wyróżnienia przyznane zostały następująco:

II Nagroda w konkursie w wysokości 20 000 zł brutto Aleksander Wadas Studio (Gdańsk),

III Nagroda w konkursie w wysokości 10 000 zł brutto - Dorota Ryżko, Jakub Pieńkowski, Wiktor Gago (Piaseczno),

III Nagroda w konkursie w wysokości 10 000 zł brutto - smoter+strug architekci (Limanowa),

dwa (równorzędne) wyróżnienia w konkursie w wysokości 5 000 zł brutto: Daniel Soto Martinez i Tomasz Jakub Knapik (Szwecja) oraz Adam Krzysztofiak (Wrocław).