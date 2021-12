Architektura Apartamentów Księcia Witolda i sąsiadującego bulwaru docenione

Apartamenty Księcia Witolda i towarzyszący im bulwar nad Odrą zostały docenione w plebiscycie Piękny Wrocław organizowanym przez Prezydenta Miasta i Towarzystwo Miłośników Wrocławia.

Apartamenty Księcia Witolda oraz zrealizowany przez Dom Development bulwar zostały nagrodzone w konkursie architektonicznym „Piękny Wrocław”.

Ideą konkursu jest promowanie architektury stolicy Dolnego Śląska i uhonorowanie szczególnie wartościowych dokonań twórczych w tej dziedzinie.

Za projekt budynku oraz bulwaru odpowiedzialna była Pracownia Projektowa Dziewoński Łukaszewicz Architekci S.C.

To kolejne wyróżnienie dla położonego nad brzegiem Odry budynku, z którego rozpościera się jeden z najpiękniejszych widoków we Wrocławiu.

Konkurs „Piękny Wrocław” organizowany jest przez Prezydenta Miasta oraz Towarzystwo Miłośników Wrocławia od 1990 roku. Jego ideą jest promowanie architektury stolicy Dolnego Śląska i uhonorowanie szczególnie wartościowych dokonań twórczych w tej dziedzinie. Głównym kryterium decydującym o wyborze zwycięskich projektów są ich walory architektoniczne, przestrzenne oraz funkcjonalno-użytkowe.

W tym roku, podczas XXXI edycji konkursu, docenione zostały dwa projekty zrealizowane przez Dom Development. W kategorii budynek mieszkalny wielorodzinny kapituła przyznała drugie miejsce inwestycji Apartamenty Księcia Witolda, natomiast zwycięzcą w kategorii przestrzeń publiczna został towarzyszący im bulwar nad Odrą.

– Realizacja projektu praktycznie w samym sercu tak wyjątkowego miasta jak Wrocław była dla nas dużym wyzwaniem. Nagroda w konkursie „Piękny Wrocław” to potwierdzenie, że warto stawiać sobie najbardziej ambitne cele. To dla nas również ogromna satysfakcja, że jako Dom Development Wrocław mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę, by nasze miasto było jeszcze piękniejsze i stworzyć tutaj nie tylko nowoczesną przestrzeń do życia, ale i miejsce wypoczynku dla wszystkich Wrocławian. Podobnie postępujemy w przypadku innych naszych projektów, np. Osiedla Komedy, gdzie także powstaje przyjazna i atrakcyjna część miasta – podkreśla Iwona Kołodziejczyk, prezes Dom Development Wrocław.

Apartamenty Księcia Witolda znajdują się przy ulicy Księcia Witolda, nad samym brzegiem Odry i zaledwie 5 minut spacerem od Rynku. Nowoczesny, elegancki projekt tworzy harmonijną całość ze śródmiejską, zabytkową zabudową. W pięciopiętrowym budynku powstało 128 komfortowych apartamentów, a każdy z nich posiada przeszklenia oraz duże balkony lub tarasy. Z okien skierowanych na południową część miasta roztacza się jeden z najpiękniejszych widoków we Wrocławiu zarówno na rzekę, jak i panoramę stolicy Dolnego Śląska.

Dziedziniec Apartamentów wychodzi bezpośrednio na nadodrzańskie bulwary, które po rewitalizacji otwarte są dla wszystkich mieszkańców miasta.

– Budowa bulwaru to doskonały przykład współpracy pomiędzy miastem Wrocław, a deweloperem. Dzięki naszemu zaangażowaniu oraz nakładom finansowym, wspólnie zrealizowaliśmy wizję miasta, która na co dzień będzie służyć mieszkańcom Wrocławia – dodaje prezes Dom Development Wrocław.

Nowy bulwar stanowi ciekawe miejsce na mapie stolicy Dolnego Śląska. Dzięki położeniu - w samym centrum, w bliskiej odległości od Rynku, mieszkańcy mogą swobodnie spacerować i wypoczywać nad wodą, korzystając z licznych atrakcji turystycznych, które znajdują się w pobliżu.

Za projekt budynku oraz bulwaru odpowiedzialna była Pracownia Projektowa Dziewoński Łukaszewicz Architekci S.C. Wykonawcą inwestycji był Dom Construction Sp. z o.o., generalny wykonawca należący do Grupy Kapitałowej Dom Development.