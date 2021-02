Białystok ogłosił konkurs na projekt figurek do nowego miejskiego szlaku turystycznego

W Białymstoku będzie można natknąć się na figurki „WidziMisiów”. Osiem rzeźb przedstawiających niedźwiadki ma pojawić się w różnych punktach miasta. Jeśli konkurs na opracowanie koncepcji projektowej figurek się powiedzie, miastu przybędzie kolejna atrakcja dla mieszkańców i turystów odwiedzających stolicę Podlasia.





REKLAMA

Figurki „WidziMisiów” wyznaczą nowy miejski szlak turystyczny „Białystok WidziMisie”. To pomysł zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego 2018, na którego realizację zagłosowało ponad 630 mieszkańców. Według projektu rzeźby mają pojawić się w charakterystycznych miejscach w mieście oraz tych mniej znanych, ale nieprzypadkowych – wybranych ze względu na kontekst historyczny lub kulturowy. Niedźwiadki zostaną ustawione między innymi przy Alei Bluesa (Miś Bluesman), ul. L. Zamenhofa (Miś Ursido), ul. Mickiewicza (Miś Hetman), ul. Sienkiewicza (miś Aktor), na Placu NZS (Miś Student).

Pierwsza edycja konkursu przeprowadzona w 2019 r. została nierozstrzygnięta, dlatego teraz został ogłoszony nowy konkurs na opracowanie koncepcji projektowej figurek. Prace konkursowe można składać do 1 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 w Referacie Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1. Konkurs jest skierowany do dyplomowanych rzeźbiarzy, artystów plastyków, architektów i konserwatorów dzieł sztuki, a także pracowni artystycznych i firm zajmujących się projektowaniem obiektów małej architektury. Na realizację projektu „Białystok WidziMisie” przeznaczono 85 tys. zł.