Biblioteka publiczna w Lublinie doceniana za granicą. Wyjątkowy projekt GK Atelier

Bioteka w Lublinie zaprojektowana przez GK Atelier zgarnęła German Design Award 2023 w kategorii Excellent Architecture - Interior Architecture. To nie pierwsza międzynarodowa nagroda dla tej wyjątkowej przestrzeni.

Projekt powstał w duchu idei zrównoważonego rozwoju, a zastosowane materiały i instalacje są ekologiczne. Deski do wykończenia wnętrz pochodzą z odzysku.

Bioteka propaguje idee związane z ekologią w adekwatnie do tego urządzonej przestrzeni inspirowanej naturą, co tylko podkreśla spójność ideologiczną miejsca.



Bioteka wcześniej została nagrodzona w plebiscytach European Property Awards 2022 i A' Design Award 2022.

Prawdopodobnie najbardziej zielona biblioteka w Europie

Bioteka w Lublinie to prawdopodobnie najbardziej zielona biblioteka w Europie. Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej powstała w lokalu po... kultowej restauracji z dancingiem, zamkniętej wiele lat temu, a punktem wyjścia do jej powstania była udana rewitalizacja XIX wiecznego Ogrodu Saskiego, zwanego też zielonym sercem Lublina.

Jako projektanci postanowiliśmy, że wnętrza nowo projektowanej biblioteki będą naturalną kontynuacją Ogrodu Saskiego, a materiałami, jakich użyjemy będą drewno, beton (współczesny kamień) oraz duże ilości zieleni – wyjaśniają architekci z GK Atelier.

Efektem ich pracy jest przestrzeń niosąca ze sobą wartość społeczną, miejsce w centrum miasta, które jest nowoczesną i jednocześnie „zieloną” instytucją kultury. Bioteka propaguje idee związane z ekologią w adekwatnie do tego dostosowanej przestrzeni inspirowanej naturą, co tylko podkreśla spójność ideologiczną miejsca.

Bioteka w Lublinie, proj. GK Atelier, fot. mat. architektów

– Bardzo zależało nam aby projekt powstał w duchu idei zrównoważonego rozwoju, dlatego w założeniu materiały takie jak farby, mikrocement itp. miały być ekologiczne oraz wysokiej jakości, a deski użyte do wykończenia wnętrz z odzysku (opalanie desek dało efekt nie tylko estetyczny ale w naturalny sposób zwiększyło ich żywotność) – wyliczają autorzy projektu. – Instalacje wewnętrzne (wentylacja mechaniczna, kanalizacja, C.O., elektryczna) zostały zmodernizowane, co poprawiło ich trwałość i efektywność. Oświetlenie zostało podzielone na sekcje, którymi można sterować w zależności od potrzeb. Możliwe jest ustawienie intensywnego światła LED o neutralnej barwie do czytania i pracy, lub dekoracyjnego i ciepłego światła LED o niskim natężeniu, gdy nie potrzebujemy mocnego oświetlenia – dodają.

Jak podkreślają architekci, projektując Biotekę kładki oni nacisk na to, aby spełniała najnowocześniejsze standardy i jednocześnie była próbą wyznaczenia nowego, „zielonego” kierunku w projektowaniu nowoczesnych bibliotek, nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Projekt doceniany za granicą

Oprócz German Design Award, lublińska Bioteka zdobyła również nagrody w innych międzynarodowych konkursach, jak European Property Awards 2021-2022 w kategorii "Best Public Service Interior Poland" oraz A' Design Award 2022 w kategorii "Interior Space and Exhibition Design".

Była również nominowana w konkursie na najlepszą bibliotekę na świecie IFLA (Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich.) Wyróżnienie to jest o tyle imponujące, że jak podkreślają autorzy projektu, budżet większości bibliotek ocenianych we wspomnianym konkursie miała znacznie większe budżety (rzędu nawet 200 mln euro) niż Bioteka w Lublinie, w przypadku której koszt prac budowlanych wyniósł 1,6 mln zł.