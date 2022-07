Branża tekstylna w duchu eko. Poznaliśmy zwycięzców Responsible Fahion Awards

Dominik Żyża został laureatem tegorocznej edycji Responsible Fashion Awards, konkursu promującego ekologiczne i etyczne rozwiązania z branży tekstylnej. Finał konkursu odbył się 24 czerwca w Warszawie.

- Cieszę się, że mimo pandemii oraz specyficznych czasów, w jakich organizujemy konkurs, udało nam się przeprowadzić skutecznie i terminowo trzy dotychczasowe edycje. Fantastyczne jest to, że bierze w nim udział tylu studentów i absolwentów z różnych szkół, nie tylko artystycznych – podkreśla Magdalena Płonka , dyrektorka Międzynarodowej Szkoły Kostiumografii i Projektowania Ubioru.

Tegoroczny finał RFA odbył się w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Swoje prace zaprezentowała dziewiątka finalistów: Alicja Bogusz, Małgorzata Dzierżęga, Aleksandra Dzwonkowska, Dorota Gąsiorowska-Skrzypek, Mariia Horbenko, Gabriela Kozula, Julia Masłosz, Joanna Zontek, Dominik Żyża.

Zwycięzcą edycji został Dominik Żyża, student projektowania ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, którego projekt inspirowany był grzybami. Laureat otrzymał 10 tys. zł, możliwość prezentacji kolekcji na pokazie dyplomowym MSKPU, profesjonalną sesję zdjęciową sylwetek oraz ich prezentację na witrynach salonu Reserved.

- Kolekcja, którą zaprojektowałem nosi tytuł „Mycophyta-future of fashion”. Mycophyta jest łacińską nazwą królestwa grzybów. W projektach połączyłem klasyczny charakter odzieży ciężkiej kojarzący się z geometrią, prostymi cięciami i płaskimi płaszczyznami z kształtami zainspirowanymi grzybami. Tym samym, w artystyczny i abstrakcyjny sposób, pokazuję współzależność między modą a odpowiedzialnym oraz zrównoważonym kierunkiem, w który powinna zmierzać. Uważam, że materiały produkowane na bazie grzybów będą stanowiły bardzo ważny element branży, co jest już widoczne w najnowszych trendach. W dodatku ich produkcja wytwarza śladowe ilości CO2 oraz zużywa mniej wody od ich obecnie najczęściej używanych odpowiedników, co czyni je jednymi z najbardziej ekologicznych materiałów dostępnych na rynku – mówi Domnik Żyża.