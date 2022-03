Browary Warszawskie z szansą na międzynarodową nagrodę

MIPIM Awards nazywane często Oscarami branży nieruchomości. W tym roku Polskę reprezentują ukończone w 2021 r. Browary Warszawskie spod kreski JEMS Architekci.

Browary Warszawskie, jako jedyny polski projekt w tym roku, zostały nominowane do prestiżowej nagrody MIPIM Awards.

Miastotwórczy kompleks zaprojektowany przez JEMS Architekci wybudowany przez Echo Investment ma szansę na statuetkę w kategorii Best Mixed-Use Development.

MIPIM Awards, nazywane często Oscarami branży nieruchomości, przyznawane są podczas Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes – wydarzenia, które należy do największych i najbardziej prestiżowych tego typu na świecie. W tym roku Polskę reprezentują ukończone w 2021 r. Browary Warszawskie, flagowy projekt destination Echo Investment. Za projekt architektoniczny Browarów odpowiedzialna jest pracownia JEMS Architekci.

Realizacja Browarów Warszawskich rozpoczęła się w 2016 roku. Niemal pusta działka o powierzchni 4,4 ha stała się pełnoprawnym, żywym fragmentem miasta, z trzema nowoczesnymi biurowcami, pięcioma budynkami mieszkaniowymi i czterema obiektami historycznymi: Warzelnią, piwnicami Leżakowni, Willą Fabrykanta i Laboratorium. Tu, gdzie przed laty warzono najbardziej znane w kraju piwo, powstało świetnie zaprojektowane miejsce, w którym współgrają architektura historyczna i nowoczesna, przestrzenie prywatne i publiczne, zieleń i zabudowania.

– Browary Warszawskie to urzeczywistnienie naszej idei tworzenia "destinations" – dużych, miastotwórczych projektów, które wpisują się w potrzeby miast i je uzupełniają. Są one idealnym przykładem podejścia Echo Investment do odpowiedzialnego planowania i budowania przemyślanych miejskich kwartałów. Kiedy sześć lat temu rozpoczynaliśmy pracę nad Browarami Warszawskimi, zapowiadając je jako pierwszy projekt destination, był to nowatorski koncept na polskim rynku, bo zakładał stworzenie prawdziwego, wielofunkcyjnego miasta do życia, mieszkania, odwiedzania. Dziś, patrząc na gotową inwestycję, jesteśmy dumni, że to założenie się ziściło i okazało olbrzymim sukcesem – mówi Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Poza zaprojektowaną zgodnie z najnowszymi trendami przestrzenią biurową, ponad 1 tys. mieszkań zarówno na sprzedaż, jak i na wynajem, Browary Warszawskie przyciągają otwartymi, zielonymi przestrzeniami publicznymi i świetnie skrojoną ofertą gastronomiczno-rozrywkową. W 2021 r. otworzyło się tu 26 konceptów food and beverage, w tym popularny wśród warszawiaków Food Hall Browary z 12 punktami restauracyjnymi i barami. Browary stały się miejscem spotkań chętnie wybieranym zarówno przez biznes, mieszkańców Warszawy, turystów, jak i gwiazdy czy influencerów.

Potwierdzeniem sukcesu Browarów Warszawskich są także nagrody, które Echo Investment otrzymało w 2021 r., m.in.: tytuł najlepszej inwestycji wielofunkcyjnej w konkursie CEE Retail Awards; GRAND PRIX oraz tytuł najlepszej przestrzeni publicznej w ramach prestiżowego konkursu Nagroda Roku SARP 2021, Nagroda Specjalna Property Design Awards czy Debiut konceptu gastronomicznego dla Browarów Warszawskich oraz tytuł Wydarzenie kulinarne roku – otwarcie Food Hallu Browary w ramach Food Business Forum.