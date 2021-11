Budimex ogłasza "zielony" konkurs dla startupów

Budimex od 2020 roku wdraża strategię ESG: E – Środowisko (environmental), S – Społeczna odpowiedzialność (social responsibility), G – Ład korporacyjny (corporate governance). Realizując swoje inwestycje codziennie walczy o ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i klimat. Pracownicy Budimeksu wygenerowali już 200 pomysłów jak unowocześnić branżę budowlaną w Polsce.

„Sky is the limit” dlatego Budimex rozpoczął nabór przedsiębiorców do konkursu Budimex Startup Challenge. Podążając drogą unijnej polityki Zielonego Ładu pierwsza edycja programu skupia się na sektorze zielonych energii.

Budimex Startup Challenge zaprasza do współpracy innowacyjnych przedsiębiorców i młode spółki technologiczne oferujące produkty, usługi i rozwiązania w obszarze:

· energetyka,

· zmniejszenie śladu węglowego,

· efektywne gospodarowanie odpadami,

· technologie gospodarki opartej na obiegu zamkniętym, magazynowanie energii krótkoterminowej oraz długoterminowej,

· wytwarzanie energii elektrycznej oraz ciepła pochodzącego z OZE,

· a także wszelkich innych ekologicznych rozwiązaniach mogących przynieść korzyści dla budownictwa

Startupy biorące udział w konkursie będą miały okazję sprawdzenia w praktyce swoich nowatorskich rozwiązań i przeprowadzenia badań w profesjonalnym środowisku biznesowym, produkcyjnym czy usługowym.

Spośród zgłoszonych projektów, Jury wybierze 10 podmiotów, które zostaną zaproszone do udziału i prezentacji swoich rozwiązań podczas gali finałowej konkursu.

Spółka Budimex S.A. serdecznie zaprasza innowatorów do udziału w konkursie – www.budimexstartupchallenge.pl

Konkurs to nie tylko nagrody pieniężne, ale także szansa na inwestycję kapitałową.