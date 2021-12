Concordia Design wśród najpiękniejszych budynków Wrocławia

Concordia Design we Wrocławiu zgarnęła kolejną nagrodę. Tym razem w plebiscycie Piękny Wrocław, w kategorii "budynek użyteczności publicznej".

Projekt Concordia Design z pracowniami Q2Studio i MVRDV na czele został wyróżniony 2. nagrodą w XXXI edycji konkursu Piękny Wrocław w kategorii “budynek użyteczności publicznej”!

Piękny Wrocław to konkurs, w którym nagradzane są najlepsze budynki realizowane we Wrocławiu. W tym roku podsumowane zostały dwie edycje konkursu - trzydziesta i trzydziesta pierwsza.

Konkurs organizowany jest przez Prezydenta Wrocławia przy współudziale Towarzystwa Miłośników Wrocławia.

Wyspa Słodowa jest kultowym miejscem dla społeczności Wrocławia. To charakterystyczne miejsce jest wielofunkcyjną przestrzenią, która odpowiada na potrzeby mieszkańców. To punkt wypoczynkowo - rekreacyjny w centrum Wrocławia z dedykowaną przestrzenią na sport, eventy i aktywność społeczną “pod gołym niebem”. To także punkt widokowy w kierunku panoramy południowej części miasta.

Więcej o projekcie Concordia Design

Historycznie wyspa posiadała specyficzny charakter, odmienny od pozostałej części Starego Miasta. Od XIII wieku pełniła funkcje przemysłowe. Jej nazwa pochodzi od funkcjonujących na tym terenie w XV w. słodowni. Wraz ze zmianami zabudowy portowej i funkcjonowania technologii produkcji i barwienia płócien wytwarzanych w tej lokalizacji, następowały zmiany w sposobie zagospodarowania wyspy i samej zabudowie. Likwidacja umocnień Wrocławia po 1807 r. umożliwiła pojawienie się zabudowy mieszkaniowej.

Po II Wojnie Światowej nastąpiło przekształcenie terenu w obszar rekreacyjny dla mieszkańców miasta. Kamienica z oficyną, które zostały zamienione w obecny budynek Concordii Design, pozostały jedynymi elementami zabudowy kubaturowej na Wyspie Słodowej.

Kontekst otoczenia, jak i historia miejsca dały początek projektowi, który na dobre wpisał się w historię architektury Wrocławia, wynosząc ją na światowy poziom projektowania.

Nowy duch

Historia kamienicy sięga 1845 r, dlatego tak ważne było oddanie jej ducha w projekcie związanym z modernizacją budynku. Jak zatem połączyć nowoczesne centrum kreatywności i biznesu z inkubatorem dla młodych firm i start-up’ów, przestrzenią co-workingową i strefą kulinarną z zabytkową zabudową nie tracąc przy tym atrakcyjności historycznych elementów, ale nadając im nowy wyraz?

Ideą inwestora było budowanie społeczności Concordia Design w symbiozie z Wyspą Słodową. Koncepcja nawiązuje do historii tego miejsca i sprowadza strukturę do przyszłości. Jak? Zachowana fasada kamienicy wraz z charakterystycznymi zdobieniami i gzymsami płynnie przechodzi w nowoczesną i minimalistyczną formę.