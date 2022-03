Czołowi polscy architekci w jury popularnego konkursu Geberit

Już po raz 24 firma Geberit zaprosiła studentów architektury i początkujących architektów do udziału w jednym z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce konkursie na zaprojektowanie toalety publicznej. W tym roku partnerem wydarzenia „Projekt Łazienki 2022” jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. W składzie jury po raz kolejny znaleźli się wybitni eksperci, którzy swą myślą projektową zmieniają oblicze polskiej architektury.

REKLAMA

Konkurs „Projekt Łazienki 2022” od początku istnienia ma na celu zwrócenie uwagi na problematyczną kwestię toalet publicznych w Polsce. Partnerem tegorocznej edycji jest Muzeum Pałac Króla Jana III w Wilanowie, które zaoferowało młodym projektantom niezwykle inspirujący kontekst – historyczny, artystyczny i topograficzny. Równocześnie barokowa przestrzeń i jej zabytkowe, parkowe otoczenie stawiają przed adeptami sztuki architektury ambitne wyzwanie.

- Lokalizacja obiektu konkursowego to Pawilon Wschodni, który powstanie w północnej części ogrodów królewskich Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, tuż obok Oranżerii. My sami tu w KWK Promes zastanawialiśmy się, czy może nie powinienem przestać sędziować i wystartujemy w tym konkursie. Ta lokalizacja jest tak dobra, że w zasadzie wygrywając taki konkurs i realizując później ten projekt, można przejść do historii polskiej architektury. Naprawdę jest to bardzo, bardzo kuszące. […] Z ciekawością czekam na obrady jury, na nasze dyskusje i na to jakie projekty zobaczymy, bo lokalizacja, podobnie jak rok temu, jest fantastyczna. – przekonuje arch. Robert Konieczny, wieloletni członek komisji jurorskiej.

Zadanie konkursowe

Udział w konkursie „Projekt Łazienki 2022” mogą wziąć studenci architektury oraz młodzi architekci. Ich zadaniem będzie stworzenie koncepcji funkcjonalnego i uwzględniającego kontekst (rezydencja oraz ogrody królewskie) pawilonu przy Oranżerii Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, mieszczącego nowoczesną toaletę przeznaczoną dla zwiedzających. Zadanie konkursowe oferuje młodym twórcom niezwykle inspirujący, a zarazem złożony kontekst – historyczny, artystyczny i topograficzny. To intelektualne wyzwanie, oparte na interdyscyplinarnej wiedzy, rzetelnej interpretacji przeszłości oraz analizie potrzeb współczesności. Dla oceniających istotne będzie dostosowanie pawilonu sanitarnego do specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów czy opiekunów z małymi dziećmi. Nie bez znaczenia pozostaje także aspekt ekologiczny, a więc wybór rozwiązań przyjaznych środowisku. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie jest wykorzystanie w projekcie produktów marki Geberit i / lub KOŁO. Pierwszy raz w historii konkursu powołano nową kategorię na projekt wnętrza łazienki.

Znamienite jury

Prace, jak co roku, oceni grono znakomitych autorytetów w branży i ekspertów. Od wielu lat jury przewodniczy prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz – generalna Projektant, wiceprezes w Autorskiej Pracowni Architektury APA Kuryłowicz & Associates, Profesor tytularna w Zakładzie Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, Przewodnicząca Rady Fundacji Stefana Kuryłowicza, Członkini Kapituły Nagrody naukowej POLITYKI, członkini Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, członkini Krajowej Rady Dostępności przy MIiR, laureatka Honorowej Nagrody SARP 2021.

Do grona komisji sędziowskiej konkursu „Projekt Łazienki 2022” zostali również zaproszeni (w kolejności alfabetycznej):

arch. Magdalena Federowicz-Boule – prezes i dyrektor kreatywna pracowni Tremend, wielokrotnie nagradzanej w międzynarodowych konkursach na przebudowy hoteli m.in. w Paryżu, w Budapeszcie czy na Ukrainie, członkini zarządu OW SARP;

arch. Marcin Gierbienis – laureat konkursu Koło „Projekt Łazienki 2021”. Absolwent, a obecnie pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i Akademii Fotografii w Krakowie, członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów;

arch. Marta Gutweter – absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, członek OW SARP. Od 2018 r. w ramach autorskiej pracowni architektonicznej współpracownik Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie;

Paweł Jaskanis – dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie przez trzy kadencje. Członek rad Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Ochrony Zabytków (od 2008 – 2020) i Muzeów (2009-2016 i ponownie od 2021);

arch. Agnieszka Kalinowska-Sołtys – partner i członek zarządu APA Wojciechowski Architekci. Wiceprezes Stowarzyszenia Architektów Polskich do spraw środowiska i ochrony klimatu. Członek Rady Programowej UNGC Poland. Członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP;

arch. Robert Konieczny – absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1996 roku uzyskał certyfikat New Jersey Institute of Technology. Szef biura KWK Promes powstałego w 1999 roku;

dr hab. Barbara Kowalewska – projektantka wnętrz, specjalizuje się w wystawiennictwie. Absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1998 roku pracuje na macierzystym wydziale, gdzie od 2016 prowadzi Pracownię Wystawiennictwa;

arch. Mirosław Nizio – ekspert w dziedzinie projektowania przestrzeni publicznych: architektury, muzeów, ekspozycji historycznych, wystaw, pomników pamięci oraz kompleksowych koncepcji rewitalizacji terenów poprzemysłowych i przestrzeni miejskich. Prowadzi autorską pracownię Nizio Design International;

Przemysław Powalacz – prezes Zarządu Geberit Polska od 2015. W latach 2008 – 2015 Prezes Zarządu Sanitec Koło oraz Senior Vice President Grupy Sanitec odpowiedzialny za region CEE, także Rosję i Ukrainę. W latach 2004 – 2008 odpowiedzialny za marketing i sprzedaż w regionie CEE w Sanitec Koło;

arch. Marta Sękulska-Wrońska – partner w pracowni WXCA. Prezes Oddziału Warszawskiego SARP, członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP i Mazowieckiej Izby Architektów. Wspólnie z zespołem otrzymała nominację do nagrody Miesa Van Der Rohe za projekt Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach;

dr hab. Ewa Zaraś-Januszkiewicz - architekt krajobrazu i dendrolog-arborysta. Prodziekan Wydziału Ogrodniczego SGGW, Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii. Zajmuje się projektowaniem obiektów AK, nadzorem nad ich realizacją oraz drzewami, również w obiektach zabytkowych.

Harmonogram konkursu

Termin nadsyłania prac konkursowych mija 4 maja. Jury wyłoni zwycięski projekt, przyzna także wyróżnienia i nagrody specjalne. W tegorocznej edycji Grand Prix ,,Projekt Łazienki 2022” wynosi 25 tys. zł., a łączna pula nagród to 60 tys. zł. Uroczyste ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 14 czerwca 2022, a prace laureatów będzie można podziwiać na wystawie w Wilanowie od 1 lipca 2022 do 31 sierpnia 2022 r. Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi projektów, informacjami na temat lokalizacji oraz zasadami nadsyłania zgłoszeń jest dostępny na stronie www.konkurskolo.pl.