Dawna octownia w Lesznie zmieni się w nowoczesne muzeum. Konkurs na projekt rozstrzygnięty

Muzeum Okręgowe w Lesznie rozstrzygnęło konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji rewitalizacji budynku starej octowni. Ma tu powstać nowoczesne centrum muzealnicze i edukacyjne według zwycięskiego projektu pracowni Studio Lisiak z Poznania.

REKLAMA

Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną rewitalizacji budynku starej octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie.

Przyznano trzy nagrody i trzy wyróżnienia.

I nagroda trafiła w ręce poznańskiego Studio Lisiak.

Już wiemy, kto odnowi Octownię w Lesznie. SARP Poznań poinformował o rozstrzygnięciu konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rewitalizacji budynku Starej Octowni – na potrzeby przyszłej siedziby Muzeum Okręgowego w Lesznie.

I nagroda

w wysokości 50 000 zł oraz zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej: Studio Lisiak z Poznania.

I nagroda dla Studio Lisiak z Poznania, fot. SARP Poznań

Zespół: Rafał Lisiak, Paweł Lisiak, Jolanta Lisiak, Aleksandra Lisiak.

Jak czytamy w uzasadnieniu: "Praca w najlepszy sposób odpowiada na potrzeby Muzeum realizującego misję ekspozycji zbiorów, edukacji oraz konserwacji i archiwizacji. Projekt w wyważony sposób zabezpiecza oraz eksponuje najważniejsze wartości zabytkowe budynku Starej Octowni. Zadaszony dziedziniec prawidłowo łączy funkcje edukacji, gastronomii, konferencji oraz reprezentacyjnego wejścia na wystawy, tworząc nowe miejsce publiczne w Lesznie. Zaproponowany nowy obiekt szanuje hierarchię zabudowy kwartałowej będąc jednocześnie tłem dla historycznego budynku. (....) Sąd Konkursowy zgodnie docenił powściągliwość oraz racjonalność rozwiązań, które we właściwy sposób odpowiadają na potrzeby niespokojnych współczesnych czasów.

II nagroda

w wysokości 40 000 zł: JEMS Architekci z Warszawy.

Zespół: Katarzyna Kuźmińska, Aleksandra Rusin, Maciej Rydz, Nadia Sajjad.

II nagroda dla JEMS, fot. SARP Poznań

Jak czytamy w uzasadnieniu: "Autorzy pracy niezwykle celnie, specyficznie dla ulicy Bolesława Chrobrego, rozwiązali kwestie połączenia rozbudowywanego budynku Muzeum (Starej Octowni) z miastem – poprzez (podobnie jak to ma miejsce przed kościołem św. Jana, czy przed pomnikiem Jana Amosa Komeńskiego) poszerzenie chodnika, co pozwala na stworzenie placu, z którego będzie można dalej wejść do Muzeum. Proponowane rozwiązanie urzeka wrażliwością na szczególne cechy miejsca, istniejącą zabudowę Starej Octowni, zastosowanie materiału czy, w końcu, relację pomiędzy frontową zabudową kwartałową i tą w głębi działki. Sąd Konkursowy docenił sposób w jaki autorzy zdefiniowali charakter projektowanej przestrzeni i formę nowej części muzeum – poprzez intelektualne i formalne przekształcenie istniejącego obiektu z poszanowaniem jego gabarytów, proporcji i materiału."

III nagroda

w wysokości 30 000 zł: P2PA z Wrocławia.

Zespół: Aleksander Blicharski, Paweł Floryn, Łukasz Kaczmarek, Maciej Marszał, Laura Paluch, Jakub Podgórski, Maciej Popławski, Tomasz Węgrzy.

III nagroda dla P2PA z Wrocławia, fot. SARP Poznań

Jak czytamy w uzasadnieniu: "Projekt w sposób zarówno wrażliwy jak i mocno radykalny próbuje połączyć ze sobą dwie funkcje. Wprowadzenie przestrzeni publicznej – parku na dachu (na wysokości I pietra) pokazuje dużą świadomość zespołu w próbie reakcji na otoczenie poprzez dodanie kolejnej wartości, jednocześnie próbując uzyskać kompromis funkcjonalny pomiędzy docelowym zadaniem budynku Muzeum jakim są funkcje kulturotwórcze, wystawiennicze."

Wyróżnienie równorzędne I stopnia:

Heinle, Wischer und Partner Architekci z Wrocławia.

Zespół: Anna Stryszewska-Słońska, Natalia Olkowska, Agnieszka Łuksik, Natalia Sochacka.

Wyróżnienie równorzędne I stopnia: Heinle, Wischer und Partner Architekci z Wrocławia, fot. SARP Poznań

Wyróżnienie równorzędne II stopnia:

Mikołaj Kwieciński z Warszawy.

Zespół: Mikołaj Kwieciński, Agnieszka Kwiecińska, Jacek Kwieciński, Jacek Rezulski.

Wyróżnienie równorzędne II stopnia: Mikołaj Kwieciński z Warszawy, fot. SARP Poznań

Wyróżnienie równorzędne II stopnia:

WXCA Group z Warszawy.

Zespół: Szczepan Wroński, Michał Lipiec, Angelika Drozd, Jakub Matela, Agnieszka Roś.