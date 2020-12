Dom przyszłości: nowoczesny i ekologiczny. Projekt nagrodzony w międzynarodowym konkursie

Wooden Eco-House in the Forest – projekt niezwykłego domu inspirowanego ekologiczną Skandynawią zwyciężył w międzynarodowym konkursie architektonicznym „Dom Przyszłości. Najlepszy projekt SunRoof 2020”







Znamy już laureatów prestiżowego, międzynarodowego konkursu architektonicznego „Dom Przyszłości. Najlepszy projekt SunRoof 2020. Projektowanie Domu Przyszłości z dachem solarnym SunRoof przy użyciu BIMobject”. Jury nagrodziło polskich architektów za projekty Wooden Eco-House in the Forest oraz Moon House.

Celem konkursu, zorganizowanego przez SunRoof – międzynarodowy startup tworzący dachy solarne i rozwiązania wspierające inteligentne zarządzanie energią oraz BIMobject – właściciela największej platformy z parametrycznymi obiektami BIM, była promocja wizjonerskich Domów Przyszłości, które wykorzystują technologię dachów solarnych​, pozwalającą zmierzyć się z wyzwaniami klimatycznymi.

Zwolennicy sprawdzonych rozwiązań, jak i designerzy, którzy lubią wykorzystywać w swojej twórczości nowoczesne formy pokazali, w jakim kierunku zmierza przyszłość zrównoważonej architektury.

Międzynarodowe jury w składzie: Lech Kaniuk (SunRoof), Maciej Olczyk (BIMobject), Stefan Gullgren (Ambasador Szwecji w Polsce), Mokena Makeka (Makeka Designworks), Natalia Chylińska (Builder Polska), Weronika Konior (Architektura-murator), Krzysztof Sołoducha (Sztuka Architektury) oraz Michał Pierzchalski (Architektura.info) doceniło architektów prezentujących wizjonerskie, odważne i bezkompromisowe podejście w projektowaniu.

Zdobywcą nagrody głównej (3000 euro) został architekt Adam Piaseczyński, który przygotował projekt Wooden Eco-House in the Forest. Jego koncept Domu Przyszłości idealnie komponuje się z otoczeniem. Położony jest w pobliżu pięknego lasu, zapewniając mieszkańcom codzienny, możliwie najbliższy kontakt z przyrodą. Stylistyka nawiązuje do „nowoczesnej stodoły” oraz modernistycznych zasad przenikania wnętrza z zewnętrzem. Duże przeszklenia pozwalają zatrzeć tę granicę i poczuć jeszcze większą synergię z naturą.

W ocenie jury siłą zwycięskiego projektu jest połączenie walorów architektonicznych oraz zastosowanych materiałów i systemów, które wraz z odpowiednio dobraną lokalizacją, doskonale podkreślają charakter domu ekologicznego i przyjaznego środowisku. Docenione zostało też samo wykonanie projektu. Praca w jasny sposób prezentuje swoje przesłanie, a dobrej jakości wizualizacje dodatkowo to wzmacniają.

– W moim projekcie można zauważyć inspirację architekturą skandynawską, modernizmem oraz zastosowaniem ekologicznych materiałów takich jak drewno. Zależało mi na tym, aby modelowo rozwiązać dom jednorodzinny o powierzchni najczęściej budowanej w Polsce, czyli około 140 m2 oraz zastosować SunRoof na całej powierzchni dachu. Pokazać, że krajobraz domów jednorodzinnych w Polsce może wyglądać znacznie lepiej w przyszłości – wyjaśnia Adam Piaseczyński, autor zwycięskiego projektu.