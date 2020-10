Duet polskich architektek wyróżniony w międzynardowym konkursie. Zaprojektowały wyjątkowe kabiny do medytacji

Gdańska pracownia Fala Architektura została wyróżniona w międzynarodowym konkursie architektonicznym organizowanym przez Bee Breeders. W odpowiedzi na konkursowe wyzwanie, duet architektek zaproponował projekt kabin do medytacji pt. "INSIDE|OUT", inspirowany otaczającym je portugalskim krajobrazem.

Celem konkursu było stworzenie kabin do medytacji, odpowiadających na potrzeby portugalskiego resortu Vale De Moses, oferującego swoim gościom relaksujące zabiegi i treningi jogi. Właściciele poszukiwali dodatkowych przestrzeni do medytacji, które mogłyby być w łatwy sposób duplikowane na terenie ośrodka. Każda z kabin miała zapewniać przestrzeń dla terapeuty i jego podopiecznego, jednocześnie wpisując się w unikalną przyrodę otaczającej doliny i zapewniając gościom bliski kontakt z naturą.

Inspiracja otoczeniem

Projekt INSIDE|OUT pracowni Fala Architektura, który znalazł się wśród wyróżnionych, zainspirowany został m.in. otaczającym kabiny terenem. Nawiązując do warstwowości przekroju geologicznego doliny, zaproponowano rozwiązanie, które oddaje ten walor w architekturze. Zaprojektowana kabina składa się z trzech modułów: dolnego – zamkniętego, stanowiącego bazę konstrukcji, środkowego – drewnianego, otwartego na dolinę, przeznaczonego m.in. do zabiegów oraz górnego – z tarasem do jogi i medytacji. Do obiektu przynależy również prywatny ogród.

- Warstwowość terenu odzwierciedliłyśmy w projektowanej bryle, która wyrasta z surowej, stabilnej kamiennej bazy, na którą nałożyłyśmy otwierany, drewniany moduł. Na szczycie znajduje się natomiast ażurowa konstrukcja, wypełniona lekkimi lnianymi tkaninami. Trochę tak, jakby medytujący zbliżał się ku niebu, jednocześnie zaglądając w głąb siebie – stąd nazwa INSIDE|OUT – tłumaczy Paulina Rogalska, współautorka projektu.

Prostota i funkcjonalność

Dla autorek ważne było także zachowanie prostej formy i nawiązanie do dziedzictwa Portugalii – stąd pomysł na wykorzystanie lokalnych materiałów. Jednocześnie, kabina jest bardzo funkcjonalna. Strefa przechowywania rzeczy osobistych została podwieszona nad centralnym punktem głównego pomieszczenia, aby nie zabierać zbyt wiele przestrzeni. Tym samym, cała powierzchnia podłogi niewielkiej kabiny (4,5×4,5 m w najszerszym miejscu) może zostać przeznaczona do przeprowadzania zabiegów bądź medytacji.

- Zależało nam na tym, aby kabina była łatwa w utrzymaniu i korzystaniu, a jednocześnie ekologiczna. Stąd też pomysły takie, jak np. wykorzystanie tzw. „szarej wody” do nawadniania otaczającego kabinę ogrodu. Dodatkowo, dzięki małej, łatwej do prefabrykacji, a jednak bardzo ergonomicznej przestrzeni, ograniczamy emisyjność kabiny – dodaje Kamila Szatanowska, współtworząca projekt.

INSIDE|OUT to nie pierwszy wyróżniony projekt Fali, przygotowywany z myślą o minimalizacji negatywnego wpływu architektury na otoczenie. W 2018 roku pracownia zwyciężyła w konkursie „Iceland Northern Lights Rooms”, projektując domki, z których podziwiać można zorzę polarną na Islandii.