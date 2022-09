Dwa katowickie projekty od Medusa Group nagrodzone w międzynarodowym konkursie

Katowickie wieże .KTW oraz Pierwsza Dzielnica zostały polskim laureatami nagrody prestiżowego, międzynarodowego konkursu European Property Awards 2022. Obie realizacje Medusa Group mają szansę na nominacje do nagrody ogólnoeuropejskiej.

Dwa katowickie projekty śląskiej pracowni Medusa Group zostały laureatami nagrody European Property Awards 2022.

.KTW zostały docenione w kategorii Commercial High-rise Architecture, natomiast Pierwsza Dzielnica jest zwycięzcą w kategorii Residential High-rise Architecture.

Property Awards określane są mianem Oskarów branży nieruchomości. Europejska edycja jest częścią organizowanego od 1993 r. konkursu International Property Awards, który nagradza najlepsze realizacje architektoniczne z całego świata.

- Takie nagrody i uznanie w oczach międzynarodowego jury dają dużo satysfakcji nie tylko Projektantowi, lecz pozwalają zaistnieć Katowicom w świadomości szerszej publiczności na świecie, a Śląskowi zerwać z wizerunkiem postindustrialnego, szarego miasta, o którym jeszcze niedawno mówiło się, że podzieli losy przemysłowego Detroit w USA. To zarazem uhonorowanie odwagi i starań dewelopera, który nie bał się zainwestować tu w dzielnicę mieszkaniową oraz biurowce. Dziś ściągają tu młodzi ludzie oraz firmy z Europy i całego świata, a przemysł ciężki zamienia się w przemysł nowych technologii –mówi Przemo Łukasik, współtwórca pracowni Medusa Group, która jest autorem projektów architektonicznych obu inwestycji.

Jak tłumaczy architekt, miały one uzupełnić wyjątkową katowicką Strefę Kultury o brakujące jej komponenty: biznesowy i mieszkaniowy. Biurowce .KTW, górujące nad panoramą Katowic, stają się niejako bramą do tej przestrzeni, nadają jej wielkomiejski charakter i symbolizują dobre miejsce do rozwoju. Pierwsza Dzielnica z kolei wzbogaca Strefę Kultury o tak ważny element jakim są ludzie, wprowadza do niej więcej życia na co dzień. Tym samym Strefa Kultura, która jest wzorowym przykładem rewitalizacji terenów poprzemysłowych, staje się nowoczesną przestrzenią mixed-use, dążącą do jak najlepszej integracji z otoczeniem i skomunikowania z miastem.

W ostatnich tygodniach wieże .KTW zostały nagrodzone również konkursie Prime Property Prize w kategorii „Architektura”, XI edycja plebiscytu w 12 kategoriach wyłoniła najlepsze inwestycje, firmy oraz twórców, którzy w ostatnim roku mieli największy wpływ na wydarzenia na rynku nieruchomości w Polsce. .KTW otrzymały też honorowe wyróżnienie w konkursie "Obiekt Roku w Systemach Aluprof 2022".