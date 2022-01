Dwa projekty z Polski na krótkiej liście EU Mies Award 2022!

Znamy krótka listę EU Mies Award 2022. Wśród 40 wyłonionych obiektów, o najważniejszą nagrodę architektoniczną w Europie powalczą dwie realizacje z Polski.

Fundacja Miesa van der Rohe ogłosiła krótką listę obiektów, które rywalizować będą o nagrodę architektoniczną im. Miesa van der Rohe. Na liście 40 projektów z krótkiej listy znalazły się dwie realizacje z Polski: Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku spod kreski MWAarchitekci oraz zaprojektowany przez pracownię NArchitekTURA Park Pamięci Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu.

Park Pamięci Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu

lokalizacja: Oświęcim

projekt: NArchitekTURA / Bartosz Haduch

inwestor: Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

rok realizacji: 2019

Odpady przemysłowe postaci szarych płyt z piaskowca z niezliczonymi nieregularnymi cięciami stały się motywem przewodnim Parku Pamięci, symbolizującego ruiny nieistniejącej już Wielkiej Synagogi i krzyżujące się niegdyś ścieżki życia wielokulturowej społeczności tego miejsca.

Głównym elementem aranżacji parku jest mozaika czterdziestu płyt z szarego piaskowca. Ich nieregularny układ nawiązuje do pozostałości dawnej synagogi (zwłaszcza jej posadzki, wykonanej z podobnego materiału kamiennego).

Poszczególne płyty tworzą ścieżki prowadzące do innych elementów parku: ekspozycji plenerowej przedstawiającej historię synagogi, studni z historyczną podłogą zaplanowaną w kolejnym etapie zagospodarowania, płytkiego oczka wodnego czy ławeczek wykonanych z blachy kortenowskiej. Wymiary, kształty i kolory tych nowych form kojarzą się nie tylko z tradycją żydowską, ale także z uniwersalną symboliką, czytelną dla różnych wyznań i kultur. Przestrzeń ma charakter otwarty, pozwalający na różne sposoby wykorzystania, upamiętnienia i interpretacji.

Centrum Aktywności Lokalnej

lokalizacja: Rybnik

projekt: Marlena Wolnik MWArchitekci

inwestor: Miasto Rybnik

rok realizacji: 2019

Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku to projekt, którego celem było stworzenie przestrzeni, będącej centralnym punktem życia mieszkańców, umożliwiającej im integrację. Jest to architektura tła, skromna i wtapiająca się w otoczenie, osiągnięcie czego, ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę otoczenia, było wyzwaniem. Powstał obiekt łączący różne formy, architektom udało się wtopić go harmonijnie w kontekst poprzez skręcenie prostokątnych brył.

Główna konstrukcja to budynek z wielofunkcyjną salą, za którą zaraz znajduje się otwarta przestrzeń, kuchnia, toalety i pomieszczenie techniczne. W takim samym stylu architektonicznym zaprojektowano wiaty, tworzące z budynkiem spójną całość. Niespodziewanie, obiekt w okresie pandemii i obostrzeniami dotyczącymi korzystania z zamkniętych przestrzeni, stał się głównym miejscem spotkań mieszkańców miasta.

Na dachu budynków zaprojektowano zintegrowane siedziska, które mogą być wykorzystywane jako miejsce do odpoczynku, ale także jako trybuny podczas dużych imprez plenerowych.