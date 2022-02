Echo Investment zgarnia aż 3 nagrody Property Design Awards! W roli głównej: Browary Warszawskie

Podczas uroczystej gali rozdania nagród Property Design Awards 2022 w ręce Echo Investment trafiły aż 3 statuetki - za wnętrze ich własnej siedziby, za Food Hall Browary oraz za całość rewitalizacji Browarów Warszawskich.

W trakcie 4 Design Days 2022 miała miejsce uroczysta gala rozdania nagród Property Design Awards. Doceniono realizacje w 8 kategoriach, a dodatkowo przyznano dwie Nagrody Specjalne. Echo Investment wraz ze swoim najnowszych projektem - Browarami Warszawskimi - zostało aż potrójnym laureatem. Inwestor wraz z architektami otrzymał nagrody za wnętrze własnej siedziby, za przestrzeń Food Hallu Browary oraz Nagrodę Specjalną za całość inwestycji przy ul. Grzybowskiej w Warszawie.

Na blisko 4,5 hektarowej działce ulokowanej między ulicami Grzybowską, Wronią i Chłodną powstały trzy biurowce, pięć budynków mieszkalnych, a miasto dodatkowo zyskało ponad 8 tys. mkw. przestrzeni przeznaczonej na usługi, restauracje i sklepy. Nie zapomniano tu o rekreacji i zieleni. Do spacerów i aktywnego odpoczynku zachęcają kreatywnie zaaranżowane i otwarte na każdego przestrzenie publiczne z miejskimi skwerami, kameralnymi uliczkami, tarasami, antresolami, a całość dopełniają trawniki, drzewa i krzewy. Tak w skrócie można opisać Browary Warszawskie.

- Prezentowaliśmy ten projekt na 4 Design Days 2 lata temu. Dzisiaj naprawdę warto odwiedzić ten zespół – to jest obiekt pełen życia! Ludzie tam pracują, mieszkają, przychodzą do restauracji. To jest taki prawdziwy mixed-use. To nie są budynki użyteczności publicznej formalnie, ale są one użyteczne publiczne - mówił Marcin Sadowski z JEMS Architekci, odbierając Nagrodę Specjalną za całość rewitalizacji Browarów Warszawskich.

Kolejna statuetka została przyznana Food Hall-owi Browary w kategorii Design – Wnętrza przestrzeni handlowo-usługowej.

Food Hall Browary, to przede wszystkim spektakularna przestrzeń sklepień kolebkowych z oryginalną odrestaurowaną cegłą z XIX wieku, kiedy powstawał Browar Haberbuscha i Schielego. Współczesna odsłona dawnych „piwnic czasu” jest miejscem spotkań towarzyskich, nie tylko do delektowania się doskonałą kuchnią i koktajlami, ale także do spędzania wolnego czasu. Całość obiektu to 11 konceptów gastronomicznych. Wszystkie restauracje zostały dobrane tak, aby każdy mógł znaleźć dla siebie odpowiedni rodzaj kuchni. Wśród nich m.in. nowy koncept Alona Thana pod nazwą The Sushi, Dziurka Od Klucza z dwoma nowymi konceptami – OCTO Pasta Pizza i a’Panu occo?! oraz Silk & Spicy.